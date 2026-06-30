Adana'da Sıcak Havalarda Piknik Keyfi - Son Dakika
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Adana'da Sıcak Havalarda Piknik Keyfi

Adana\'da Sıcak Havalarda Piknik Keyfi
30.06.2026 16:36
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Adana'da sıcak hava tatil fırsatı sunarken, aileler nehir kenarında piknik yaparak serinliyor.

ADANA'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 35 derece ölçülen hava sıcaklığında yaz tatilini fırsat bilenler, çocuklarıyla nehir kenarındaki mesire alanlarında piknik yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Adana'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 35 derece ölçülürken, termometreler güneş altında 37 dereceyi gösterdi. Geçen hafta öğrencilerin karnelerini almasıyla, aileler yazlıklara ve yaylalara giderken, cadde ve sokaklar boş kaldı. Tatil imkanı bulamayan bazı kişiler ise Seyhan Nehri'nin yanındaki mesire alanlarında çocuklarıyla piknik ve mangal keyfi yaptı.

'KLİMA FAYDA ETMİYOR'

Nehir kıyısındaki Eski Baraj Parkı'nda sabah serinliğinde ailece piknik yapan Selahattin Mumcu (63), "Adana çok sıcak ve adeta yanıyoruz. Evlere de sığamıyoruz. Çünkü klimalar da artık fayda etmiyor. Biz de ailece su kenarındaki alanlara gelip kahvaltımızı, akşam yemeklerimizi burada yapıyoruz. Torunlar da karnelerini aldı, tatil sezonu başladı. Bir yandan da onları gezdirmiş oluyoruz" dedi.

NEHİR MANZARASINDA PİKNİK

Adana sıcağında çareyi mesire alanlarında bulduklarını dile getiren Seyhan Mumcu (59) ise "Sabah erken saatlerde buraya gelip serin havanın ve pikniğin keyfine varıyoruz. Seyhan Nehri'nin manzarası eşliğinde yemeklerimizi yiyoruz. Ancak son 3 gündür sıcaklar bastırdı. Adana sıcağından bunalanlar artık ya kaçacak ya göçecek" diye konuştu.

'ADANA SICAĞINA ALIŞKINIZ'

Parkta köpeğini gezdiren Esma Tülin Çitak da "Burada doğup büyüdüğüm için ben Adana sıcağına alışkınım. Bu alanlar ağaç altı olduğundan serin oluyor. Evlerde de sıkılıyoruz ve bu alanlarda serinlemeye, vakit geçirmeye çalışıyoruz. Adana ağustos ayında daha sıcak oluyor. 45 derece ölçülüyor ama 60 derece hissediyoruz. Başka şehirlerden gelen insanlar garip karşılıyor ama bu sıcaklar bizim için çok normal" dedi.

Kaynak: DHA

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