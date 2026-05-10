Adana'da Silahlı Saldırı: Nizamettin Alban Hayatını Kaybetti
Adana'da Silahlı Saldırı: Nizamettin Alban Hayatını Kaybetti

10.05.2026 11:25
Adana'da avize dükkanında silahlı saldırıya uğrayan Nizamettin Alban, hastanede yaşamını yitirdi.

ADANA'da geçen hafta çalıştığı avize dükkanında silahlı saldırıda ağır yaralanan Nizamettin Alban (34), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 5 Mayıs'ta saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Otomobille iş merkezine gelen Yasin Menekşe ile Enes Sarı pasaja girip, avize dükkanında çalışan Nizamettin Alban'a tabancalarla ateş açtı. Başına ve sırtına isabet eden kurşunlarla yaralanan Alban, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler geldikleri otomobille kaçarken, hastaneye kaldırılan Nizamettin Alban entübe edildi.

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki yaklaşık 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip, şüphelileri tespit etti. Polis, şüphelilerin Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Menekşe ve Sarı ile saklanmalarına yardımcı olduğu belirtilen Yusuf Katar'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Nizamettin Alban, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Alban'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

