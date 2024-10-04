Adana'da TEKNOFEST Renkli Görsellerle Başladı

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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST) yöresel kıyafetli, "Adana Kralı" ve "Örümcek Adam" kostümlü katılımcılar renklendirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olarak yer aldığı TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Binlerce katılımcının yer aldığı festivale, yöresel kıyafetli ve kostümlerle gelenler de dikkati çekiyor.

Giydikleri şalvar takımı ve elinde tespihle alanda dolaşan katılımcılardan Hakkı Şen, AA muhabirine, açılışından bu yana TEKNOFEST etkinliklerine katıldıklarını söyledi.

Etkinlikleri çok beğendiklerini anlatan Şen, " Selçuk Bayraktar'a teknolojik yönden kalkınmaya katkısından dolayı çok teşekkür ediyoruz. 2 gündür uçakları izledikçe göğsümüz kabarıyor. İnşallah her yıl bu tür festivaller düzenlenir." dedi

"Adanalının gözü kebaba değil teknolojiye doymaz"

Yöresel kıyafet giyen Şahin Ünal, TEKNOFEST'in şu ana kadar Adana'da yapılan festivallerin en büyüğü olduğuna inandığını belirtti.

Gençlerin TEKNOFEST'e çok ilgili olduğunu dile getiren Ünal, "Sayın Selçuk Bayraktar konuşurken gençlerin gözüne baktım bir şeyler istiyorlar. Bu teknoloji yetmez diyorlar. Ben bunları gördüm gençlerde. Bu gençlerle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Ünal, bu tür etkinliklerin artmasını istediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Adanalının gözü kebaba değil teknolojiye doymaz. Biz bir adım daha ileri gidelim istiyoruz. Kim bizi bir adım ileri götürürse, biz onu ömür boyu sırtımızda taşırız. Çocuk doğar, büyür, yaşlanır. Türkiye şimdi tekrar yetişiyor. Ben Türkiye'nin şu sanayisini, teknolojisini görünce hiç şüphem kalmadı. Arkama yaslanırım bundan sonra, Türkiye'nin geleceği parlak."

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın çok genç ve ufkunun geniş olduğunu belirten Ünal, "Onun gözlerinde ışıltıyı gördüm. 'Ben daha ileri gideceğim, yeter ki arkamda dik durun' diyor. Biz yanında dik duracağız. Gerçekten ateş gibi bir insan. Gurur duyuyor insan." ifadesini kullandı.

"Teknolojiyle ilerleyeceğiz"

Kral kıyafeti giyip taç takarak kentte dolaşmasıyla ünlenen "Adana Kralı" lakaplı 69 yaşındaki Hüseyin Şen de TEKNOFEST'i harika olarak nitelendirdi.

Projeleri gördüğünü ve çok beğendiğini ifade eden Şen, "Ben istiyorum ki bütün gençler, vatandaşlar gelsin. Her şey teknoloji üzerine. Savunma sanayimiz de çok önemli yer alıyor. Burada teknolojik her şeyi gördüm. En çok hoşuma giden yerli uçaklarımız. Türkiye, teknoloji alanında başarılı bir ülke. Herkesin bu uğurda verdiği çabaya teşekkür ediyorum. Onlara minnettarız. İnşallah bu güzel ülkemizi teknoloji anlamında daha da büyüteceğiz." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST'te hava gösterilerini ilgiyle izlediğini kaydeden Şen, "Küçük yaştan beri uçaklara ilgim var. Dünyanın en güzel pilotları, en güzel uçakları bizde olacak inşallah. Teknolojiyle ilerleyeceğiz. Bize bu imkanları sağlayan büyüklerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Kostümle daha çok renklendirmek istedim"

Etkinliğe "Örümcek Adam" kostümüyle katılan Can Şaşkın, çok güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'te çok güzel gösterilerin yer aldığını aktaran Şaşkın, "Uçaklar, İHA'lar ve SİHA'larla çok güzel uçuş gösterileri vardı. Öğrenciler çok güzel projelerle Adana'mızı renklendirdiler. Ben de bu kostümle daha da renklendirmek istedim. Bugün Cumhurbaşkanımız da geliyor. Onunla birlikte daha güzel olacak." diye konuştu.

Şaşkın, giydiği kostümüm çocukların dikkatini çektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Sürekli fotoğraf çektirmek istiyorlar. Güzel bir etkinlik oluyor. Türkiye bu şekilde daha da renkleniyor. Umarım daha da renklenecek. Selçuk Bayraktar'ın yaptığı projelerle daha da güzelleşecek. Selçuk Bayraktar, Türkiye'yi çok ileri taşıdı, yılmadan devam etti, asla arkasına bakmadan istikrarlı bir şekilde inandığı yolda Türkiye için devam etti. Umarım daha da başarılı olur."