Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 130 Torbacı Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen 'Narkokapan-Adana 2' operasyonlarında 130 torbacının yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Narkokapan-Adana 2' operasyonları düzenlendi. Polis tarafından yapılan operasyonlarda 130 torbacı yakalandı. Operasyonlar ve yakalamalar devam ediyor. Operasyonlar sonucu; 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

'SOKAK SOKAK TARAMA YAPTIK'

Yerlikaya, operasyonunun hazırlıklarının 3 ay sürdüğünü belirterek, "Bu 3 ay boyunca, adeta Adana'nın suç haritasını bir kez daha gözden geçirdik. Sokak sokak tarama yaptık. Şüphelileri hem teknik hem de fiziki takiple adım adım izledik. Suç teşkil eden tüm faaliyetleri delillendirdik. ve düğmeye bastık. 2 bin 10 polis, 517 ekip, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), 16 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirdik" dedi.

'GİRDİĞİNİZ SOKAK, ÇIKMAZ SOKAKTIR'

Operasyona katılan personeli tebrik eden Yerlikaya, "Amacımız, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hedef alarak mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları. Her sokakta, her mahallede karşılarında biz olacağız. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirlerine, bir kez daha sesleniyorum: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz" açıklamasında bulundu.