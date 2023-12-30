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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki 3 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 66,44 gram sentetik uyuşturucu ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve Mehmet Ö, Uğur D, Menderes A. ve Samet D. tutuklandı, İbrahim E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
30.12.2023 - 10:41,
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki 3 ikamete operasyon düzenledi.

Evlerdeki aramalarda 66,44 gram sentetik uyuşturucu ile 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekipleri, uyuşturucuların bulunduğu adreslerdeki Mehmet Ö, Uğur D, Menderes A, Samet D. ve İbrahim E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Ö, Uğur D, Menderes A. ve Samet D. tutuklandı, İbrahim E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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