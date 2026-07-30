Adana İtfaiyesi'nde 50 yeni itfaiye eri yemin ederek göreve başladı - Son Dakika
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Adana İtfaiyesi'nde 50 yeni itfaiye eri yemin ederek göreve başladı

Adana İtfaiyesi\'nde 50 yeni itfaiye eri yemin ederek göreve başladı
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Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda sınav ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 50 yeni itfaiye eri, düzenlenen yemin töreninin ardından görevine başladı.

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda sınav ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 50 yeni itfaiye eri, düzenlenen yemin töreninin ardından görevine başladı.

Adana İtfaiyesi'nde düzenlenen yemin törenine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, itfaiye erleri, aileler ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Yoğun eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak göreve başlayan personeli kutlayan Başkan Vekili Güngör Geçer katılımcılara, şöyle seslendi:

"İTFAİYECİLİK YALNIZCA BİR MESLEK DEĞİLDİR"

"Bugün kahraman itfaiye erlerimiz Adana Büyükşehir Belediyesinin büyük ailesine katılıyor. Onları görevlerine uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz. İtfaiyecilik yalnızca bir meslek değil, cesaretin, fedakarlığın ve insan sevgisinin en güçlü temsilidir. Sizler bugün sadece bir göreve başlamıyorsunuz. İhtiyaç anında vatandaşımızın umudu, afet anında güveni, yangın anında cesareti olma sorumluluğunu da üstleniyorsunuz. Unutmayanız ki giyeceğiniz üniforma bir onurun olduğu kadar bir sorumluluğun da simgesidir. Bu üniformayı taşıyan her itfaiye eri disiplininden, dürüstlüğünden, ekip ruhundan ve insan hayatına verdiği değerden asla taviz vermemelidir."

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak güçlü araç ve ekipmanlara sahip olmanın dışında, iyi yetişmiş, donanımlı, vicdanlı ve görev bilinci yüksek personelle vatandaşa en kaliteli hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten Geçer sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Bugün aramıza katılan siz değerli arkadaşlarımızın bu anlayışı daha ileri taşıyacağına yürekten inanıyorum. Göreve başlayacağınız her gün bir canı kurtarmanın, bir aileye umut olmanın, bir felaketi büyümeden önlemenin ne kadar kıymetli olduğunu göreceksiniz. Bazen bir çocuğun tebessümü, bazen bir annenin duası, bazen de kurtardığınız bir can, alacağınız en büyük ödül olacaktır. Sizlerden beklentimiz hukuka bağlı, görevine sadık, sürekli kendini geliştiren, ekip arkadaşlarına güven veren ve vatandaşlarımıza her koşulda şefkatle yaklaşan örnek kamu görevlileri olmanızdır. Bu anlamlı günde sizleri yetiştiren ailelerinize ayrıca teşekkür ediyorum. Onların emekleri ve duaları bugün bu gurur tablosunun oluşmasında büyük paya sahiptir. Göreve başlayan itfaiye erlerimize üstün başarılar diliyor, kazasız, belasız, sağlıklı ve onurlu bir çalışma hayatı temenni ediyorum. Rabbim sizleri her görevde korusun, ayağınıza taş değmesin, yolunuz açık, göreviniz hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından yemin töreni gerçekleştirildi ardından itfaiye erleri geleneksel olarak ıslatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana İtfaiyesi'nde 50 yeni itfaiye eri yemin ederek göreve başladı - Son Dakika

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