Adana Lezzet Buluşmaları İzmit'te Başladı - Son Dakika
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Adana Lezzet Buluşmaları İzmit'te Başladı

Adana Lezzet Buluşmaları İzmit\'te Başladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen 'Adana Lezzet Buluşmaları' etkinliğinde 141 metre uzunluğunda Adana döneri ve çeşitli yöresel lezzetler ikram edildi. Etkinlik, Adana'nın yöresel lezzetlerini Kocaeli halkıyla buluşturuyor.

11.12.2024 16:21  Güncelleme: 16:33
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde düzenlenen 'Adana Lezzet Buluşmaları' başladı. Adana'da faaliyet gösteren firmaların açtığı stantlar alanda yer alırken, etkinlikte Adana ve Kocaeli'nin plakalarının yan yana getirilmesinden oluşan fikirle 141 metre Adana döneri ikram edildi.

'Adana Lezzet Buluşmaları' kapsamında Kocaeli'deki vatandaşlara Adana'nın 01 ve Kocaeli'nin 41 plakalarının yan yana getirilmesinden oluşan fikirle 141 metre uzunluğunda Adana döneri ve litrelerce şalgam suyu ikram edildi. İzmit'te bulunan bir otelin bahçesinde yapılan etkinlikte ayrıca, şırdan, halka tatlı, cezerye gibi Adana ile özdeşleşen tatlar ikram edildi. Adana'da faaliyet gösteren firmaların açtığı standa hem Kocaeli'de yaşayan Adanalı vatandaşlar hem de Adana lezzetlerini seven vatandaşlar ilgi gösterdi.

'ADANA SOKAKLARINDA GEZİYORMUŞUM GİBİ HİSSETTİM'

Etkinliğe katılan ve aslen Adanalı olduğunu söyleyen Bilgihan Yüksel, "Kocaeli'de böyle bir şeyi görmek gerçekten hepimizi mutlu etti. Özlediğimiz lezzetler ayağımıza kadar gelmişken herkesi buraya davet etmek isterim. Şu an kendimi Adana'da gibi hissediyorum. Arabayı park ettim; otoparktan buraya gelirken kebabın kokusundan Adana sokaklarında geziyormuşum gibi hissettim. Herkes çıksın buraya gelsin. Buraya herkes Adana'dan geliyor" dedi.

Karamürsel ilçesinden etkinlik alanına geldiğini söyleyen Rüveyda Özdemir ise "Çok güzel bir organizasyon. Daha yeni açılıyor ama güzel ve keyifli. Yöresel ürünler çok güzel. Uzun kebabı görünce yiyelim dedik" ifadelerini kullandı.

'KOCAELİ HALKININ ALANA GELMELERİNİ BEKLİYORUZ'

Organizasyonun Genel Koordinatörü Cem Özçelik, "Toplam 60 standımız var. Adana'dan kebapçılarımız, şırdancımız, cezeryecimiz, şalgamcımız, halka tatlıcımız, el sanatlarımız, Adana Kadın Kooperatif Birliğimiz, yani Adana'nın bütün lezzetlerini İzmit'e getirdik. Açılışa özel Adana ve Kocaeli plakaları yan yana getirdik, 141 metre döner ve kebap ikram tetik. Kebap yarışması gibi etkinliklerimiz olacak; pazar akşamına kadar devam edecek. Biz Adana'yı buraya getirdik, Kocaeli halkının da alana gelmelerini bekliyoruz. Etkinlik, 15 Aralık Pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek.

Kaynak: DHA

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