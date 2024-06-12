Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Sıcak Hava Zor Anlar Yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Sıcak Hava Zor Anlar Yaşatıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de mevsim normalleri üstünde seyreden sıcak hava, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Termometrelerin öğlen 37 dereceyi gösterdiği Adana'da, nem oranı gündüz yüzde 44, akşam ise yüzde 88'i buluyor. Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu. Dışarı çıkan bazı vatandaşlar ise merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda, gölgede zaman geçirdi.

12.06.2024 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, mevsim normalleri üstünde seyreden sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Termometrelerin öğlen 37 dereceyi gösterdiği Adana'da, nem oranı gündüz yüzde 44, akşam ise yüzde 88'i buluyor.

Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.

Dışarı çıkan bazı vatandaşlar ise merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda, gölgede zaman geçirdi.

Parkta zaman geçiren 73 yaşındaki emekli Ahmet Yaman, sıcak nedeniyle çeşmenin altına girerek serinlemeye çalıştı.

Yaman, AA muhabirine, "Burada duş aldım, hava çok sıcak. Sıcakta bunaldım, çeşmenin altına girdim. Su güzeldi, serinledim. Keşke her yerde böyle çeşme olsa da altına girsek." dedi.

Mersin'de nem oranı yüzde 91'e çıktı

Mersin'de hissedilen hava sıcaklığı 34 dereceye, nem oranı da yüzde 91'e çıktı.

Kentteki cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

Adnan Menderes Bulvarı sahil bandında yürüyüş yapanlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti, ağaçların altında dinlenmeye çalıştı.

Hatay

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Hatay'da da yüzde 65'i aşan nem oranı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bunaltıcı havanın etkisiyle merkez Antakya ilçesindeki sokaklarda ve parklarda sakinlik gözlendi.

Bazı vatandaşlar ise mesire alanlarında vakit geçirdi.

Osmaniye

Termometrelerin 40-41 dereceleri gösterdiği Osmaniye'de cadde ve sokakların normal günlere nazaran daha sakin olduğu görüldü.

Vatandaşlar, sıcaktan korunmak için gölgelik alanlar ve parklarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Kaynak: AA

Osmaniye, Seyhan, Mersin, Hatay, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Sıcak Hava Zor Anlar Yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:09:17. #1.13#
SON DAKİKA: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Sıcak Hava Zor Anlar Yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement