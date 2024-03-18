Adana, Mersin ve Hatay\'da 18 Mart törenleri düzenlendi

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Adana'da Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nun konferans salonunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
"Çanakkale Zaferi" adlı video gösteriminin yapıldığı etkinlikte, öğrenciler şiir okudu.
Kozan ilçesinde Hükümet Konağı önündeki törenin ardından şehitlikte devam devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu, protokol üyeleri ve vatandaşlar şehitler için dua etti.
Karaisalı'da düzenlenen törende de Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ve Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde süren programda öğrenciler şiir okudu ve tiyatro gösterisi sundu.
Mersin
Mersin'in Silifke ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Anıt Meydanı'nda tören düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunan törene, Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Sadık Altunok ve Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler de katıldı.
Programda, "Çanakkale" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
Anamur ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Bilal Bozdemir, Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel ve Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Hatay
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Karaağaç Asri Mezarlığı'ndaki törende, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Şehitlik şeref defterini imzalayan Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Çanakkale Zaferi'nin coşkusunu ve gururunu dünyaya bir kez daha haykırdıklarını söyledi.
İskenderun Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte de Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri, "Çanakkale Geçilmez" adlı tiyatro oyununu sahneledi.
Dörtyol, Samandağ ve Belen ilçelerinde gerçekleştirilen törenlerde de şehitlerin kabirlerine çiçek konuldu, dualar edildi.
Son Dakika › Güncel › Adana, Mersin ve Hatay'da 18 Mart törenleri düzenlendi - Son Dakika
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