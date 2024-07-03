Adana, Mersin ve Hatay'da Vatandaşlar Milli Takımın Maçını Dev Ekrandan İzledi - Son Dakika
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Adana, Mersin ve Hatay'da Vatandaşlar Milli Takımın Maçını Dev Ekrandan İzledi

Adana, Mersin ve Hatay'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile oynadığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti. Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türkiye-Avusturya maçını büyük bir heyecanla izledi. Mersin'de ise Mezitli Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda maçı takip eden vatandaşlar, Türkiye'nin galibiyetiyle kutlama yaptı. Hatay'ın Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde de vatandaşlar, dev ekranlardan maçı izleyerek milli takıma destek verdi.

03.07.2024 00:29
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Adana, Mersin ve Hatay'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile oynadığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

Adana'da vatandaşlar Türkiye-Avusturya karşılaşmasını dev ekrandan izlemek için merkez Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan katılımcılar, maç boyunca milli takıma destek verdi.

Heyecanla karşılaşmayı izleyen sporseverler, milli takımın attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

Vatandaşlar, hakemin bitiş düdüğüyle Türkiye'nin 2-1 kazandığı maçın sevincini Ziyapaşa Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde konvoy oluşturup şarkılar söyleyerek kutladı.

Mersin

Mersin'de vatandaşlar, maçı Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki Kuyuluk Futbol Sahası'nda Mezitli Belediyesinin kurduğu dev ekrandan izledi.

Karşılaşmayı Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla takip etti.

Türkiye'nin maçtan galip gelmesiyle alandaki vatandaşlar kutlama yaptı.

Hatay

Hatay'ın Arsuz ilçesinde vatandaşlar karşılaşmayı Karaağaç Övündük Mahallesi'ndeki Fahura Parkı'nda, Dörtyol ilçesinde ise Numune Evler Mahallesi'ndeki tören alanında kurulan dev ekranlardan izledi.

Dörtyol'da maç öncesinde vatandaşlara konser verildi. Konser esnasında down sendromlu bir kız, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ile karşılıklı oynadı.

Çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Vatandaşlar, maçtan galip gelerek adını çeyrek finale yazdıran milli takımın başarısını meşale yakarak kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana, Mersin ve Hatay'da Vatandaşlar Milli Takımın Maçını Dev Ekrandan İzledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana, Mersin ve Hatay'da Vatandaşlar Milli Takımın Maçını Dev Ekrandan İzledi - Son Dakika
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