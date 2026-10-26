Adana\'da önüne yattığı aracın sürücüsü inince direksiyona geçti, kovalamacayla yakalandı

Adana'da önüne yattığı aracın sürücüsü inince direksiyona geçti, kovalamacayla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde seyir halindeki hafif ticari aracı önüne atlayarak durduran 29 yaşındaki şüpheli, sürücü araçtan indiği anda araca binip uzaklaştı. Kaçış sırasında bir panelvana çarpan şüpheli, polis ekiplerinin takibiyle bir sokakta yakalandı. Olay anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Adana'da trafikte önüne atlayıp üzerine çıktığı hafif ticari aracı, sürücünün inmesini fırsat bilerek çalan şüpheli yakalandı.
ÖNCE ARACIN ÖNÜNE UZANDI
Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde Mustafa G. (29), seyir halindeki Seyithan O. (42) yönetimindeki 01 FFV 47 hafif ticari aracın önüne atlayarak durdurup üzerine çıktı.
Bu sırada sürücünün inmesini fırsat bilen Mustafa G. bindiği aracı çalarak olay yerinden kaçtı.
KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, çaldığı araçla Meydan Mahallesi'nde hareket halindeki bir panelvana çarptığını belirlediği şüpheli Mustafa G.'yi kovalamaca sonucunda girdiği sokakta yakaladı.
Öte yandan, şüphelinin aracı çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, üstüne çıktığı aracın önüne uzanan şüphelinin, daha sonra trafik ışıklarında sürücünün inmesiyle araca binip kaçması yer aldı.
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