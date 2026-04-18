ADF'de Terörle Mücadele Paneli - Son Dakika
ADF'de Terörle Mücadele Paneli

ADF\'de Terörle Mücadele Paneli
18.04.2026 19:51
Antalya Diplomasi Forumu'nda uluslararası terörle mücadele işbirliği ele alındı.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen "Terörle Mücadele: Uluslararası İşbirliğinin Yeniden Sahiplenilmesi" başlıklı panelde, terörle mücadele ve terörün finansmanına karşı uluslararası işbirliğini artırma konusu ele alındı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında "Terörle Mücadele: Uluslararası İşbirliğinin Yeniden Sahiplenilmesi" başlıklı panel düzenlendi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda DEAŞ Karşıtı İletişim Biriminin Başkanı Martyn Warr'ın moderatörlüğünde düzenlenen panele, Nijerya Savunma Bakanı Christopher Gwabin Musa, Mozambik Milli Savunma Bakanı Cristovao Artur Chume, Uluslararası Kriz Grubunda (ICG) Kıdemli Danışman Dareen Khalifa, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Dış ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Outi Holopainen, NATO Harekattan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Burcu San, Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu (INCB) Başkanı Sevil Atasoy katıldı.

Nijerya Savunma Bakanı Musa, terörizmin sadece ülkesi için değil, Mali, Burkina Faso gibi Batı Afrika ülkeleri için de tehdit oluşturduğunu belirtti.

Boko Haram'ın da Nijerya'da çok büyük terör örgütü olduğunu ve dünyanın her yerine yayıldığını ifade eden Musa, terörizm sorununun çok uluslu görev gücünün gündemine alınması gerektiğini vurguladı.

Musa, terör örgütlerinin dronlarla saldırılar düzenlediğini, kripto yöntemiyle para transferi yaptığını dile getirerek, bunların takip edilmesinin çok zor olduğunu söyledi.

Terörizm sorununun yoksullukla bağlantılı olduğuna işaret eden Musa, "Sosyal medyayla ilgili de birçok problem var. TikTok. Maalesef bundan da bahsetmek zorundayım. Bazı kanuni eksikliklerimiz ve problemlerimiz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Terörizm küresel bir tehdit"

Mozambik Milli Savunma Bakanı Chume, Afrika'daki tehdit ve aktörlerin ülkesinde de etkili olduğunu belirterek, güncel olarak durumun kontrol altında olduğunu ancak "savaşın" halen devam ettiğini dile getirdi.

Afrika ülkelerinin savunma alanında ciddi yetkinlikler inşa etmeleri gerektiğine değinen Chume, özel fonlara, lojistik desteklere ihtiyaç duyduklarını ve uluslararası işbirliğinin ülkesi için önemini vurguladı.

Chume, "Sadece Afrika için bir terörizmden bahsedemeyiz. Terörizm küresel bir tehdit." dedi.

"Terörizm sınırları aşan bir sorun"

Uluslararası Kriz Grubunda (ICG) Kıdemli Danışman Khalifa, Suriye'nin terörizmle mücadele konusunda çok ciddi bir başarı hikayesi olduğunu ifade ederek, "Ancak terörizmle mücadele stratejileri konusunda ciddi başarısızlıklar da var." yorumunu yaptı.

Terörizmin "çok ciddi veya büyüyen bir problem" olduğu ülkelerde, sadece bölgesel mesuliyet ve sahiplenmeyle bu sorunun çözülemeyeceğini söyleyen Khalifa, "Çünkü bu bölgesel bir sorun değil, sınırları aşan bir sorun." diye konuştu.

Güvenlik yalnızca askeri savunmadan ibaret değil

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Dış ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Holopainen, terörizm olgusunun düşüşte olmadığını ve başka tehditlerin geliştiğini belirtti.

Savunma alanındaki yatırımların önemine dikkati çeken Holopainen, Finlandiya'nın 3 sene önce NATO'ya katılarak güvenlik seviyesini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Holopainen, güvenliğin yalnızca askeri savunmadan ibaret olmadığını aktararak, eğitim seviyesinin, dijital okuryazarlığın, sosyal adaletin ve hukukun önemine dikkati çekti.

NATO'nun güvenliğe kapsamlı yaklaşımı

NATO Harekattan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili San, NATO'nun güvenlik konusunu "360 derece yaklaşımla" ele aldığını, tek bir nokta veya bölgeye odaklanmadığını söyledi.

İttifakın kapasite geliştirme adına pek çok ortağı olduğuna dikkati çeken San, "Terörist grupları, kırılganlıkları sömürüyor. Var olan gücün adeta içini boşaltıyor. Kendileri de yandaşlarını eğitiyorlar. Tabii dijital okuryazarlık yine modern bir ihtiyaç." şeklinde konuştu.

San, siber terörizmin çok büyük sorunlara yol açabileceğine işaret ederek, ayrıca terörizmle mücadelede istihbarat paylaşımının önemine vurgu yaptı.

Küresel güvenlik ortamı sınır aşan tehditlerle şekilleniyor

Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu Başkanı Atasoy, özellikle küresel güvenlik ortamının giderek daha çevik, merkeziyetsiz ve sınır aşan tehditler tarafından yeniden şekillendirildiği bir dönemde bu seçkin foruma hitap etmenin kendisi için ayrıcalık olduğunu dile getirdi.

Yasa dışı uyuşturucuların terör örgütleri için "kritik bir gelir kaynağı" haline geldiğini ifade eden Atasoy, "Günümüzde terörizm yalnızca ağlar üzerinden örgütlenmemekte, aynı zamanda ekosistemler üzerinden finanse edilmektedir." dedi.

Atasoy, söz konusu ekosistemlerin, ulus ötesi organize suç örgütleri, yasa dışı mali akışlar ve dijital altyapılarla iç içe geçtiğini belirtti.

Devletler terör örgütlerini çıkarlarına göre tanımlıyor

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfından (SETA) araştırmacı Can Acun, panel sonunda yaptığı yorumda, şu anda "norm ve kural temelli global dünya düzeninin" çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu anlatarak, terörizmle mücadelenin önemine dikkati çekti.

Koordineli şekilde mücadelenin çok zor bir hal aldığını ifade eden Acun, "Terörizmi tanımlayan devletler kendi çıkarlarına göre tanımlıyor, ne yazık ki ilkelere ve prensiplere göre değil." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ADF'de Terörle Mücadele Paneli - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 20:12:03. #7.12#
SON DAKİKA: ADF'de Terörle Mücadele Paneli - Son Dakika
