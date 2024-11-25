Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Ortaokul Öğretmeni Ahmet Yılmaz'a Ziyaret - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Ortaokul Öğretmeni Ahmet Yılmaz'a Ziyaret

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ortaokul öğretmeni Ahmet Yılmaz’ı ziyaret etti. Başkan Tutdere, "Bugün Ahmet hocam nezdinde, Türkiye’nin dört bir yanında büyük fedakârlıklarla görev yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.

25.11.2024 13:34  Güncelleme: 13:49
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ortaokul öğretmeni Ahmet Yılmaz'ı ziyaret etti. Başkan Tutdere, "Bugün Ahmet hocam nezdinde, Türkiye'nin dört bir yanında büyük fedakarlıklarla görev yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Koçali Köyü Ortaokulu'ndan öğretmeni 71 yaşındaki Ahmet Yılmaz'ı Fatih Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ziyarette Ahmet Yılmaz, öğrencisiyle gurur duyduğunu ifade ederek, Başkan Tutdere'nin milletvekilliği döneminde ve sonrasında da hizmetlerine devam edeceğine inandığını belirtti. Başkan Tutdere ise öğrencilik yıllarına ve Ahmet öğretmeninin eğitim hayatında bıraktığı izlere dair anılarını paylaştı.

"Eğitim, yalnızca ders vermekten ibaret değildi"

Başkan Tutdere'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Yılmaz, öğretmenlik yaptığı dönemin zorluklarını ve öğrenci-öğretmen dayanışmasını şu sözlerle anlattı:

"Öğrencilerimiz köy çocuğuydu, efendiydi, çalışkandı ancak çaresizlik vardı. Sabah okula gelen öğrencilerimiz, gün boyu aç kalıyordu. Evin önünde sofra kurup yemek verir, elimizden geldiğince destek olmaya çalışırdık. O dönemlerde sevgi ve saygı hakimdi. Öğrencilerime her zaman öncülük eder, onlara örnek olmaya çalışırdım. Eğitim, yalnızca ders vermekten ibaret değildi; öğrencilerimizle birlikte çalışır, onlara hayatı öğretirdik."

"Hocamızın azmi ve gayreti sayesinde yüzlerce öğrenci eğitimle buluştu"

Ahmet Yılmaz'ın eğitimdeki katkılarını ve idealist duruşunu vurgulayan Başkan Tutdere, "Ahmet hocamız, Cumhuriyet değerlerine inanmış, zorluklar karşısında yılmadan çalışan bir öğretmen profilidir. O dönemde eğitim imkanları kısıtlıydı, ancak hocamızın azmi ve gayreti sayesinde yüzlerce öğrenci eğitimle buluştu. Hem öğretmenimiz hem de köydeki diğer eğitimciler, bizlere temel değerlerimizi ve mücadele gücünü kazandırdı. Bugün Ahmet hocam nezdinde, Türkiye'nin dört bir yanında büyük fedakarlıklarla görev yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Ahmet Yılmaz'ın bir eğitimci olarak bölgeye yaptığı katkıları da anlatan Başkan Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ahmet hocamız yalnızca öğretmenlik yapmadı; okulun inşasından çocukların eğitimine kadar her aşamada büyük bir özveri gösterdi. Onun tayiniyle köyümüzde okul açıldı ve birçok öğrenci meslek sahibi oldu. Bugün tıptan hukuka, her alanda başarı hikayeleri olan arkadaşlarımız var. Bu başarılar, Ahmet hocamız gibi idealist öğretmenlerin eseridir."

"Öğretmenlerimiz bizim kıymetlimizdir ve hak ettikleri değeri görmelidir"

Eğitimcilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklara da değinen Başkan Tutdere, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli yapı taşları olduğunu belirtti. Adıyaman Belediyesi olarak öğretmenlerin yanında olduklarını dile getiren Başkan Tutdere, "Bugün öğretmenlerimiz çok zor koşullarda görev yapıyor. Ancak her biri büyük fedakarlıklarla binlerce çocuğu yetiştiriyor. Öğretmenlerimiz bizim kıymetlimizdir ve hak ettikleri değeri görmelidir" dedi.

Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenleri de hatırlatarak, "Deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere\'den Ortaokul Öğretmeni Ahmet Yılmaz\'a Ziyaret
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Ortaokul Öğretmeni Ahmet Yılmaz'a Ziyaret - Son Dakika

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