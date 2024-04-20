Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: Tabloyu tam netleştiremedik

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: EYLEM LADİN DEĞER
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Tutdere, belediyenin tüm birimleri üzerinde çalışmaların, incelemelerin yapıldığını belirterek, "Tabloyu tam netleştiremedik. Önümüzdeki hafta ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna açıklama yapacağız" dedi.
31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından bugün CHP Genel Merkezi'nde, belediye başkanlarının katılımıyla, İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı düzenlendi. 47 yıl sonra CHP'den Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Tutdere, toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Tutdere, Adıyaman belediyesinde incelemelerin devam ettiğini, inceleme sonucunda elde ettikleri bilgileri önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklayacaklarını ifade etti.
Tutdere şunları söyledi:
"Adıyaman biliyorsunuz deprem yaşanan bir şehir ve alt yapısı üst yapısı yıkılmış bir kent. Biz şu anda belediyenin tüm birimleri üzerinde çalışmalarımızı, incelemelerimizi yapıyoruz. Hem borç durumu hem mali durumunu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkaracağız. Hizmetler anlamında neleri yapabiliriz, hem İller Bankası hem Dünya Bankası hem de hibe projeleri kapsamında şu an hummalı bir çalışma var. Bunları kısa süre içerisinde tamamlayıp hizmetlerimizi, çalışmalarımızı başlatacağız.
Rutin işlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Biz de şu an insanların büyük kısmı konteyner kentlerde yaşıyor. Bir taraftan alt yapı çalışmaları var, su kesintileri yaşanıyor zaman zaman insanlarımız bu nedenle mağduriyetler yaşıyorlar. Onları da toparladık ve şu an belediyemiz bütün imkanlarıyla, kadrolarıyla halkımıza hizmet veriyor. Tabii yapılacak çok iş var. Deprem nedeniyle özellikle yeniden dönüşüm projeleri kapsamında ruhsatlama konusunda, imarla ilgili işlerimiz var. Toparlayacağız kısa süre içerisinde.
Tabloyu tam netleştiremedik. Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna açıklama yapacağız."
Son Dakika › Güncel › Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: Tabloyu tam netleştiremedik - Son Dakika
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