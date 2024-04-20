Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: Tabloyu tam netleştiremedik - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: Tabloyu tam netleştiremedik

Geniş Video İzle

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı öncesi belediyenin çalışmalarını ve incelemelerini açıkladı. Tutdere, önümüzdeki hafta ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna açıklama yapacaklarını belirtti.

20.04.2024 12:37  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Tutdere, belediyenin tüm birimleri üzerinde çalışmaların, incelemelerin yapıldığını belirterek, "Tabloyu tam netleştiremedik. Önümüzdeki hafta ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna açıklama yapacağız" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından bugün CHP Genel Merkezi'nde, belediye başkanlarının katılımıyla, İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı düzenlendi. 47 yıl sonra CHP'den Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Tutdere, toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Tutdere, Adıyaman belediyesinde incelemelerin devam ettiğini, inceleme sonucunda elde ettikleri bilgileri önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklayacaklarını ifade etti.

Tutdere şunları söyledi:

"Adıyaman biliyorsunuz deprem yaşanan bir şehir ve alt yapısı üst yapısı yıkılmış bir kent. Biz şu anda belediyenin tüm birimleri üzerinde çalışmalarımızı, incelemelerimizi yapıyoruz. Hem borç durumu hem mali durumunu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkaracağız. Hizmetler anlamında neleri yapabiliriz, hem İller Bankası hem Dünya Bankası hem de hibe projeleri kapsamında şu an hummalı bir çalışma var. Bunları kısa süre içerisinde tamamlayıp hizmetlerimizi, çalışmalarımızı başlatacağız.

Rutin işlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Biz de şu an insanların büyük kısmı konteyner kentlerde yaşıyor. Bir taraftan alt yapı çalışmaları var, su kesintileri yaşanıyor zaman zaman insanlarımız bu nedenle mağduriyetler yaşıyorlar. Onları da toparladık ve şu an belediyemiz bütün imkanlarıyla, kadrolarıyla halkımıza hizmet veriyor. Tabii yapılacak çok iş var. Deprem nedeniyle özellikle yeniden dönüşüm projeleri kapsamında ruhsatlama konusunda, imarla ilgili işlerimiz var. Toparlayacağız kısa süre içerisinde.

Tabloyu tam netleştiremedik. Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna açıklama yapacağız."

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: Tabloyu tam netleştiremedik
Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman, İnceleme, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: Tabloyu tam netleştiremedik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Sur Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan’a hakaret Bakanlık müfettiş görevlendirdi Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi
12:02 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir
11:08 AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim
11:00 AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var
08:34 Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi
12:30 Yeni yönetimin hiç insafı yok Beşiktaş’ta Berkay Vardar ile yollar ayrıldı Yeni yönetimin hiç insafı yok! Beşiktaş'ta Berkay Vardar ile yollar ayrıldı
12:08 Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı
11:50 Barıştılar mı Torreira ve Devrim Özkan’ın aynı yüzükleri takması kafa karıştırdı Barıştılar mı? Torreira ve Devrim Özkan'ın aynı yüzükleri takması kafa karıştırdı
09:58 Husumetlisini öldürdü, yakalanınca “Öldürme amacım yoktu“ dedi Husumetlisini öldürdü, yakalanınca "Öldürme amacım yoktu" dedi
09:57 Alkollü sürücü park halindeki motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç yaralandı Alkollü sürücü park halindeki motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç yaralandı
09:45 Tunceli Belediyesi’nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı
09:42 Yüksekova’da sürü halindeki yılanlar adeta Brezilya’nın ’Yılan Adası’nı andırıyor Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar adeta Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
08:34 Cevdet Yılmaz duyurdu Emekliler için özel çalışma yolda Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda
08:13 Sahte bungalov ilanıyla 18 bin kişiyi dolandıran “Odacılar“ organize suç örgütü çökertildi Sahte bungalov ilanıyla 18 bin kişiyi dolandıran "Odacılar" organize suç örgütü çökertildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 13:21:58. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: Tabloyu tam netleştiremedik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement