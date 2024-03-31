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Adıyaman Belediye Başkanlığını CHP adayı Abdurrahman Tutdere kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdurrahman Tutdere 44 bin 514, AK Parti adayı Ziya Polat 25 bin 238 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 88,51)

Tutdere'nin öz geçmişi

Abdurrahman Tutdere, 1976 yılında Adıyaman merkeze bağlı Bağlıca köyünde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Adıyaman'da, lise öğrenimini Adana'da tamamlayan Tutdere, 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesini bitirdi.

Aktif siyasete, 1998 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Gençlik Kollarında başlayan Tutdere, parti bünyesinde çeşitli görevler aldıktan sonra 2018 Genel Seçimleri'nde CHP'dan Adıyaman milletvekili seçildi.

Tutdere, evli ve 2 çocuk babasıdır.