Adıyaman\'da Alternatif Yol Trafiğe Açıldı

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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağındaki trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla hayata geçirdiği alternatif yolu trafiğe açtı.

Adıyaman'da trafiğe açılan yeni alternatif yol, Adıyaman- Kahta Karayolu'nu 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlayarak, hastane kavşağında meydana gelen trafik akışını rahatlatmayı hedefliyor.

Sekiz metre genişliğinde çift şeritli olarak planlanan yolda önce ASKİM ekipleri tarafından altyapı çalışmaları tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise üstyapı çalışmalarını hızla bitirerek, Bitümlü Sıcak Karışım asfalt serimini gerçekleştirdi. Yol çizgilerinin çekilmesiyle birlikte alternatif yol trafiğe açıldı.

Çalışmayla ilgili konuşan Başkan Abdurrahman Tutdere, "Bu yol, Adıyaman-Kahta Karayolu'ndan 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşımı doğrudan sağlayarak hastane çevresindeki yoğunluğu büyük ölçüde azaltacak. Şehir içi trafiğini rahatlatmak ve vatandaşlarımızın hastaneye daha hızlı ulaşımını sağlamak için yoğun bir çaba gösterdik. Halkımızın ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye ve sorunlara çözüm getirmeye devam edeceğiz" dedi.