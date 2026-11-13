Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, kazada 8 kişi yaralandı

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Adıyaman\'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, kazada 8 kişi yaralandı
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Adıyaman\'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, kazada 8 kişi yaralandı
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Adıyaman Siteler Mahallesi'nde gece meydana gelen kazada otomobil ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan 8 kişi yaralanırken, yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz K. yönetimindeki 34 TC 5666 plakalı otomobil ile G.Ö. idaresindeki 55 AY 486 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiAdıyamanGüncelSon Dakika

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