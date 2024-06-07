Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi

Adıyaman\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla donanarak yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve İslam ülkeleri ile tüm dünyanın bu katliamları durdurmaya çağrıldığı bir konuşma yapıldı. Protestolar dua edilerek sona erdi.

07.06.2024 00:29
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla yürüyüş düzenledi.

Mustafa Kemal Caddesi'nde toplanan katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdü.

Katılımcıların 100. Yıl Parkı'na kadar yürümesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kahta İlçe Temsilcisi Mahmut Çelebi, yaptığı konuşmada, Gazze ve Filistin topraklarında her gün kan akıtıldığını, çocuk, yaşlı demeden çok sayıda insanın İsrail zulmüne maruz kaldığını söyledi.

Çelebi, öncelikle İslam ülkelerini ve tüm dünyayı bu katliamları durdurmaya davet etti.

Protestolar, dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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