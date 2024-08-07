Adıyaman\'da Motosiklet Sürücüsü, Cezayı Kesene Hatıra Fotoğrafı Çektirdi

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ADIYAMAN'da, uygulama sırasında durdurulan ve eksikleri nedeniyle ceza kesilen motosiklet sürücüsü, ceza kesen trafik polisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bağlı kentte huzurun sağlanması adına tüm birimlerin katılımıyla denetim yaptı. Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan denetimler sırasında durdurulan bir motosiklet sürücüsüne de kurallara uymadığı için cezai işlem uygulandı. İsmi açıklanmayan motosiklet sürücüsü, bu işlemin ardından kendisine ceza kesen polis memuru ile hatıra fotoğrafı çekti.

Haber: Mahir ALAN-Kamera -ADIYAMAN-DHA