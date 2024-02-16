Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi, Gazze\'deki Bebeklere Yardım İçin Zıbın Dikiyor

Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki usta öğretici kadınlar, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'deki bebeklere ulaştırılmak üzere 10 bin zıbın takımı dikmek için çalışma başlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilere için insani yardım ulaştırılması amacıyla halk eğitim merkezi bünyesindeki usta öğretici kadınlar, bebekler için zıbın takımı üretimi mesaisine başladı.
Merkezdeki 50 usta öğretici kadın, Gazzeli bebekler için 10 bin yeni doğan takımı (zıbın) üreterek bölgeye gönderecek.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, AA muhabirine, usta öğreticilerin gönüllülük esasına göre ürünleri hazırladığını belirterek, şöyle konuştu:
"Burada zıbın takımı yani yeni doğan takımını 5'li set olarak üretmekteyiz. 10 bin adet 5'li set burada. Yani bu 50 bin parça demek. Bakanlığımız Türkiye genelinde tüm Halk Eğitim müdürlükleri ve Olgunlaşma Enstitüsü müdürlüklerini bu projeye dahil etti. Şu anda burada çok hızlı ve hummalı bir çalışma var gönüllülük esası olduğu için herkes severek işini yapıyor. Hedefimiz iki hafta içerisinde 50 bin parça ürünü teslim etmek. Ürettiğimiz bu ürünler Gazzeli bebeklere ulaştırılacak."
Usta Öğretici Şirin Yıldırım ise gönüllü olarak bu işi yaptığını, Gazzeli bebeklere zıbın dikmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.
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