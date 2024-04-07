Adıyaman'da CHP'nin Adayı Abdurrahman Tutdere Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Adıyaman'da CHP'nin Adayı Abdurrahman Tutdere Belediye Başkanı Seçildi

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31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere'nin belediye başkanı seçildiği Adıyaman'da halk, oy tercihlerindeki değişimin nedenlerini anlattı. Adıyamanlılar, hizmet eksikliği, pahalılık ve deprem sonrası yaşanan sorunlar nedeniyle oy tercihlerini değiştirdiklerini belirtti. CHP'nin adayı Tutdere, 45 yıl sonra CHP'nin Adıyaman'da belediye başkanlığını kazandı.

07.04.2024 13:11  Güncelleme: 14:13
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Haber: DİLAN KUTLU/ Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 47 yıl sonra CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere'nin belediye başkanı seçildiği Adıyaman'da ANKA Haber Ajansı Adıyaman halkına mikrofon uzattı. Adıyamanlılar, oy tercihlerindeki değişimin nedenlerini anlattı. Gülizar Özpolat, "Tutdere abimize, bu dönem oyumuzu CHP'ye verdik. Sonuna kadar yanında, arkasındayız. Daha önce oyumuzu Tayyip babaya kullanıyorduk. Hizmet yoktu pahalılık çoktu. Adıyaman halkının sesi duyulsaydı bu kadar sahipsiz perişan çaresiz kalmazdı. 1,5 senedir deprem oldu hala enkazlar yerde" diye konuştu. Mehmet Boyraz ise, "Umarım CHP iyi şeyler yapar. Artık sabit fikirli olmak istemiyoruz. Ben AK Parti'nin kaybetmesini istemezdim ama kaybetti. Mutlu muyum? Gerçekten mutluyum" dedi.

Adıyaman, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasara yol açtığı kentlerden. Geçen yılki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk sırada yer aldığı, AKP'nin de 4 milletvekili çıkardığı kentte, seçmenler CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere'yi belediye başkanı olarak seçti. CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere 51 bin 299 oy alarak yüzde 49.74 oy oranıyla seçimi kazanırken, AKP'nin adayı Ziya Polat ise 28 bin 285 oy alarak yüzde 27.42'de kaldı. Bu sonuçlarla CHP, Adıyaman'da 45 yıl sonra belediye başkanlığını aldı.

ANKA Haber Ajansı Adıyamanlılara bu değişimin sebebini sordu.

Gülizar Özpolat, Adıyamanlıların depremi çok ağır yaşadıklarını belirterek, "Hala bizim ana yollarımız bile yapılmadı. Dönem değişti, inşallah bu defa her şey daha güzel olacak. Tutdere abimizle biz bu dönem oyumuzu CHP'ye verdik. Sonuna kadar yanında, arkasındayız. Daha önce oyumuzu Tayyip babaya kullanıyorduk. Hizmet yoktu pahalılık çoktu. Her şey başını aldı gitti, yoksulluk çok. Hiç evine para girmeyen aileler var. Adıyaman halkının sesi duyulsaydı bu kadar sahipsiz perişan çaresiz kalmazdı. 1,5 senedir deprem oldu hala enkazlar yerde" diye konuştu.

"MİLLET ARTIK HİZMETE BAKIYOR"

Mustafa Yapıcı, Adıyaman halkının geçmişten bu yana sağ partilere oy verdiklerini belirterek, Adıyaman'a hizmet gelmediğini söylüyor. "Ben oyumu hep reise verdim" diyen 60 yaşındaki Yapıcı, "Kim belediye başkanı seçilirse Adıyaman'a hain. Çevre illerde şehrin alt yapıları olsun caddeleri olsun tertemiz. Adıyaman'a gelince kasaba görünümlü. isterse DEM Parti olsun, millet artık hizmete bakıyor" diyor.

"ARTIK SABİT FİKİRLİ OLMAK İSTEMİYORUZ"

Mehmet Boyraz ise 42 yaşında. Boyraz, "Sürekli Cumhurbaşkanı için 'Evet' diyoruz. Bu belediye başkanı değil bir önceki başkan Hüsrev Kutlu milletin içinde dedi ki 'siz bana değil partiye oy veriyorsunuz, benden hizmet beklemeyin' dedi. CHP'ye oy vermemizin sebebi değişiklik. Şu anda enkazlar bariz bir şekilde görünüyor, o psikolojiyi atlatmamız gerekiyor. Yeni yapılar olmasa bile eski enkazların kaldırılması gerekiyor. Şehirimizin sulanması gerekiyor çünkü bu tozdan boğulmak üzereyiz. Umarım CHP iyi şeyler yapar. Artık sabit fikirli olmak istemiyoruz, gerçekten bundan da artık sıkıldık. Ben AK Parti'nin kaybetmesini istemezdim ama kaybetti. Mutlu muyum? Gerçekten mutluyum" diye konuştu.

"YEDİLER İÇTİLER OTURDULAR"

Ramazan Kurtuluş, cebini göstererek, "Cep delik durmadan cebimizden çalıyorlar" diyerek Abdurrahman Tutdere'yi bu nedenle seçtiklerini söylüyor. Kurtuluş, "Dürüstlüğünden, insanlığından Adıyaman'ı dile getiren o vardı başka yok. Kentsel dönüşümde evim gitti. Dört milletvekili vardı söyledik. Dedi ki, 'yapılacak başka bir şey yok.' Adamı aradık geldi hakkımızı aradı, Meclis'te söyledi. Deprem olalı 14 ay olmuş, gece çarşıya giremiyoruz her taraf karanlık, her taraf çukur. Memlekete hiç bakmadılar, pislikten başka bir şey yok. Yediler içtiler oturdular" diyerek sitem ediyor.

"BİZ CHP'YE DEĞİL, TUTDERE'YE VERDİK"

Tutdere'nmin Adıyaman'da sevilen bir isim olduğunu söyleyen Murat Tohumcu ise, "Depremden sonra enkazlarımız kaldı. 20'ye yakın yakınımızı kaybettik. Ümidimiz Adıyaman'ın eski haline gelmesi" derken 60 yaşındaki Nedim Mermer ise kızı ve eşini depremde kaybettiğini kaydederek, "Biz kişiye verdik. CHP'ye vermedik. Abdurrahman Tutdere yanımızda kıymetli bir insan. Adıyaman'da herkez tanır, çevresi çok geniş, çok sevilen bir kişi. AK Parti niye kaybetti? Kişiyi beğenmediler. Tutdere her şeyi yapar. Çevrenin insanı, çevrenin avukatı kendi kişiliğini kaybetmez o adam. Ben önceki seçimlerde AK Parti'ye verdim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da CHP'nin Adayı Abdurrahman Tutdere Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika

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