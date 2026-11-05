Eski Bakan Denizolgun'un ölümüyle ilgili Adli Tıp raporu çıktı: Ölüm nedeni beyin kanaması - Son Dakika
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Eski Bakan Denizolgun'un ölümüyle ilgili Adli Tıp raporu çıktı: Ölüm nedeni beyin kanaması

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Eski Bakan Denizolgun\'un ölümüyle ilgili Adli Tıp raporu çıktı: Ölüm nedeni beyin kanaması
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Eski Bakan Denizolgun\'un ölümüyle ilgili Adli Tıp raporu çıktı: Ölüm nedeni beyin kanaması
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Mezarından alınan örneklerin de değerlendirildiği raporda, Denizolgun'un yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği, travma veya zehirlenmeye bağlı ölüme dair tıbbi bulgu bulunmadığı kaydedildi.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, Denizolgun'un ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiği belirtildi. İncelemelerde zehirlenme veya travmaya bağlı ölüm bulgusuna rastlanmadığı kaydedildi.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda, Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da evinde ölü bulunduğu, 8 Eylül'de Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde skopi, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Otopsi sırasında biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik incelemeler için örnekler alındığı, yapılan değerlendirmeler sonucunda ölümün patolojik (travmatik olmayan) beyin kanaması nedeniyle meydana geldiği yönündeki raporun 17 Ekim 2016'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği aktarıldı.

MEZARINDAN ALINAN ÖRNEKLER İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında Denizolgun'un mezarında 19 Ağustos'ta fethi kabir işlemi gerçekleştirildiği ve alınan örneklerin incelendiği bildirildi. Raporda, kemik ve toprak örneklerinde 'molibden', 'kadmiyum', 'cıva', 'talyum', 'kurşun', 'kobalt', 'nikel', 'arsenik' ve 'vanadyum' gibi ağır metallere farklı miktarlarda rastlandığı, bir kemik örneğinde ayrıca 'antimon' tespit edildiği kaydedildi. Yapılan incelemelerde, dokularda tespit edilen ağır metallerin normal düzeylerde olduğu belirtildi. Boyun kıkırdağında tespit edilen kırığın ise mezara gömme ve çıkarma işlemleri sırasında meydana geldiği değerlendirildi.

ZEHİRLENME VE TRAVMA BULGUSUNA RASTLANMADI

Raporda, Denizolgun'un göğüs bölgesinde tespit edilen 3 adet ekimozun (kılcal damarların yırtılması veya hasar görmesi sonucunda kanın deri altına sızarak birikmesiyle oluşan, morarma veya çürük) ölümünden önceki 3 ile 14 günlük süreçte oluştuğu, söz konusu bulguların ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı ifade edildi. Ayrıca ağız ve burnun kapatılması, boyuna baskı uygulanması veya göğse bastırılması sonucu ölüm meydana geldiğine ilişkin tıbbi delil bulunmadığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu değerlendirmesinde Denizolgun'un travmatik etkiyle veya zehirlenerek öldüğüne ilişkin tıbbi bulguya rastlanmadığı kaydedildi. Yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunduğu belirtilen Denizolgun'un ölümünün, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: DHA
Adli Tıp KurumuZehirlenmePolitikaGüncelEylülSon Dakika

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