Adrenalin Dolu Bungee Jumping Etkinliği: Gençler Çanakkale Türküsü Söyledi

Gökyüzünde adrenalin dolu anlar: Çanakkale türküsünü söyledi

Bungee jumping yapan genç adrenalini tavan yapınca Çanakkale türküsünü gökyüzünde söyledi

KOCAELİ - Kocaeli'de gençlere yönelik düzenlenen etkinlikte Bungee jumping adrenalini adeta tavan yaptırdı. Bir gencin gökyüzünden süzülürken Çanakkale türküsünü söylemesi aksiyon kamerasına an be an yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Milli İrade Meydanı'nda gençlere yönelik 'EnFest' etkinliği düzendi. Etkinlik alanında futbol, basketbol, voleybol, futsal, ayak tenisi gibi branşlarda gençler hem yarıştı hem eğlendi. Teknolojik çalışmaların sergilendiği stantlar da gençlerden yoğun ilgi gördü.

Bungee Jumping adrenalini tavan yaptırdı

Etkinlikte Bungee jumping deneyimi de sunuldu. Ekip, adrenalin tutkunlarına, 72 metre yükseklikten atlama fırsatı sundu. Bir gencin atladığı anda yaşadıkları aksiyon kamerası tarafından an be an kaydedildi. Adrenalini tavan yapan genç gökyüzünde Çanakkale Türküsü söyledi. 20 yıldır bungee jumping sporuyla ilgilendiklerini aktaran eğitmen Murat Yıldırımer, "Nereye çağrılmışsak oraya gidiyoruz. Burada öğrenciler ücretsiz atlayış yapabiliyor. Çok ciddi bir yoğunluk var. Şu an 72 metreden atlıyoruz, yani Boğaz Köprüsü yüksekliğini geçmiş durumdayız. Önce güvenlik, sonra eğlence diyoruz. İnsanlara zarar vermeden, maksimum adrenalin yaşatmak önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

Bungee jumping'e ilk kez katıldığını dile getiren Aysun Sabur, "İlk defa deneyimledim. Çok keyifliydi, çok güzeldi. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bu fırsatı yakaladım. Bungee Jumping İstanbul ile, Murat Yıldırım Er eşliğinde atladım. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu. Etkinliğe katılan alandaki spor çeşitliliğini ve organizasyonu Antrenörlük Bölümü öğrencisi Muhammed Suphisafa, "Gerçekten Kocaeli için hem alan olarak çok güzel değerlendirilmiş, hem de gençler için birçok branş mevcut. Futbol, futsal, ayak tenisi, voleybol, basketbol Neredeyse hepsine katıldık. Bu tür etkinliklerin ülke genelinde yaygınlaşmasını istiyoruz. Etkinlikten ötürü belediyemizi tebrik ediyorum" dedi.