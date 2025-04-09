Aeneas Kültür Rotası Türkiye Toplantısı Edremit'te Gerçekleşti

(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin ilk tescilli kültür rotası olan Aeneas Kültür Rotası'nın Türkiye'deki toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda, Türkiye'nin Avrupa'daki tanınırlığının artırılması için yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 2025 Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Yıllık Forumu'nun Ekim ayında Kapadokya'da düzenlenecek olması dolayısıyla Avrupa Konseyi'nin ilk tescilli kültür rotası olan Aeneas Kültür Rotası'nın Türkiye paydaşları, ilçede bir araya geldi.

Paydaş toplantısına, rotanın ortak kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (EPA) Yönetim Kurulu Başkanı Meltem Önhon'un çevrimiçi katıldığı toplantıya, TGA Ürün Pazarlama Müdürü Başak Emir ve Marmara Bölgesi Müdürü Sena Elif Gözgü de katkıda bulundu.

Toplantıda, Aeneas Kültür Rotası'nın Balıkesir ve Çanakkale bölgelerindeki tüm paydaşları bir araya gelerek, 14. Yıllık Forumu için yapılacak ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu. Çanakkale İl Kültür Müdürü Çağman Esirgemez, Balıkesir İl Kültür Müdürü Aytekin Yılmaz, Çanakkale Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, Balıkesir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özlem Köroğlu, Prof. Dr. Ahmet Köroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Hasret Ulusoy Mutlu, Çanakkale Üniversitesi'nden Doç. Dr. Seyhan Boztepe, Troya Unesco Sit Alanı Kazı Başkanı Prof. Rüstem Aslan, Troya Müze Müdürü Dr. Rıdvan Gölcük, Troya Kültür Derneği'nden Deniz Erbaş, Balıkesir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Ofisi'nden İlhan Şahin ve Burcu Güler, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Birim Başkanı Esra Karakoç ve Uzman Dr. Tuğba Bozkurt, ÇARO'dan (Çanakkale Bölgesel Turistik Rehberleri Odası) Ercan Yavuz ve Seyhan Aksoy, Aeneas Kültür Rotası Dernek Başkanı Giovanni Cafiero ve Yönetim Kurulu Üyesi Sergio Ferraro, Edremit Belediyesi'nden Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar toplantıda yer aldı.

Hedef bölgesel ve Avrupa çapında tanınırlığı artırmak

Toplantıya katılan kurum temsilcileri, Türkiye'den başlayan Avrupa Konseyi'nin ilk tescilli kültür rotası olan Aeneas Kültür Rotası'nın 14. Yıllık Forumu için yeni çalışmalar başlatma kararlılığını dile getirdi. Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu kurumların iş birliği ve desteğiyle bölgeye kazandırılan bu prestijli kültür rotası ile başta Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere Türkiye'nin Avrupa boyutunda tanınırlığını ve görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmaların yapılacağı vurgulandı.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Müdürlüğü'nün Türkiye'ye kazandırdığı 14. Yıllık Forumu organizasyonu, ülkenin kültür mirası ve sürdürülebilir turizmi açısından gurur verici bir başarı olarak nitelendirildi. Toplantıya katılan tüm kurum temsilcileri, paydaş toplantılarının devam edeceğini ve somut çalışmalarla bölgeye önemli katkılar sağlayacaklarını belirterek, iş birliği için teşekkürlerini sundular.