Af Örgütü'nden Avrupa'ya Uyarı

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Uluslararası Af Örgütü, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından bazı Avrupa hükümetlerinin Suriyelilerin sığınma başvurularını askıya alma kararlarına tepki göstererek, "Avrupa'daki Suriyelilerin güvenliği siyasi çıkarlara kurban edilmemeli." açıklamasını yaptı.

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü Avrupa Kurumları Ofisi Direktörü Eve Geddie tarafından yapılan açıklamada, Avrupa ülkelerine mültecilerin korunmasına yönelik taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulunularak, hükümetlerin sığınma başvurularını askıya alma kararlarına tepki gösterildi.

Geddie, Suriye'deki mevcut durumun "son derece istikrarsız olduğuna" dikkati çekerek, "50 yıldır süren vahşet ve baskı bir gecede geri alınamaz. Ancak Avrupa hükümetleri hiç vakit kaybetmeden Suriyelilerin sığınma başvurularını durdurdu." ifadesini kullandı.

Suriyeli sivillerin siyasi değişim umutlarına rağmen ülkenin belirsizlik ve istikrarsızlıkla boğuşmaya devam ettiğini belirten Geddie, şunları kaydetti:

"Çalkantı ve değişimin yaşandığı bu dönemde, ülkeler Suriyeli mültecileri ve sığınma arayan insanları daha fazla belirsizlik ve güvencesizlik ortamına sürüklemekten kaçınmalıdır. Bunun yerine, sığınma arayan insanların güvenliği ve temsiliyeti karar alma sürecinin merkezine yerleştirilmeli ve şu anda Avrupa'yı saran mülteci karşıtı politikalara kurban edilmemelidir."

Geddie, sığınma başvurularının askıya alınmasının Suriyeli mülteci ve sığınmacılar için "halihazırda tehlikeli olan durumu daha da kötüleştirebileceği" konusunda uyararak, Avrupa hükümetlerini uluslararası hukuka ve mülteci koruma standartlarına uygun hareket etmeye çağırdı.

Avrupa hükümetlerinin sığınma başvurularını askıya alma kararlarını "derhal iptal etmeye" davet eden Geddie, Suriyelilerin Suriye'ye geri gönderilmesi ya da aile birleşiminin kısıtlanması yönünde adım atılmaması gerektiğini kaydetti.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halkın da destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Norveç, İsveç ve İngiltere sığınma uygulamalarını gözden geçireceklerini, Suriyelilerin bekleyen sığınma başvurularını askıya almayı düşündüklerini veya askıya aldıklarını duyurmuştu.