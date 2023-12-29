AFAD Gönüllülük Sistemini Geliştirmek İstiyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Gönüllülüğe duygunuzu, kimliğinizi, Anadolu insanının yüreğini katmadıkça bu bir gönüllülük değil. AFAD gönüllülük sistemini çok farklı yerlere getirmek istiyoruz." dedi.

Destek AFAD gönüllüsü 301 din görevlisi ile 74 sağlık çalışanına kimlik kartlarının teslimi dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da tören düzenlendi.

Tatar, törende yaptığı konuşmada, AFAD'ın 1 milyon 454 bin gönüllüsü bulunduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından deprem bölgesine 100 milyar liranın üzerinde yardım yapıldığını belirten Tatar, "2024 yılı bütçesi içinde 650 milyar lira sadece AFAD'a kalıcı konutlar yapmak için verilmiş. AFAD, hak sahipliği süreçlerini yöneten kurum. TOKİ bizim adımıza kalıcı konutlar yapıyor." diye konuştu.

1 milyon 454 bin civarında AFAD gönüllüsü bulunuyor

Tatar, gönüllülük projelerinin dünyanın farklı ülkelerinde de bulunduğunu ancak Türkiye'deki gönüllülüğün gerçek gönüllülük olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Gönüllülüğe duygunuzu, kimliğinizi, Anadolu insanının yüreğini katmadıkça bu bir gönüllülük değil. AFAD gönüllülük sistemini çok farklı yerlere getirmek istiyoruz. Deprem öncesinde sistemimize kayıtlı 620 bin gönüllümüz varken, şu an bu sayı 1 milyon 454 bin civarında. Bu gerçekten büyük bir sayı. 275 bin vatandaşımız temel AFAD gönüllüsü olmuş. Temel AFAD gönüllüsünden sonra destek AFAD gönüllüsü olabilirsiniz. 32 bin de destek AFAD gönüllüsü var. Biz 100 bin kişiyi hedefliyoruz."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk günü 11 bin AFAD gönüllüsünün sahaya gittiğini vurgulayan Tatar, "Toplamda da 35 bin gönüllümüz depremde görev yaptı. Bu gerçekten büyük bir sayı. Depremde bölgeye 1 milyon çadır sevk ettik. Dünyanın en büyük çadır stokunun olduğu ülkeyiz. Deprem öncesinde dünyadaki çadır sayısı 400 bin civarındayken, bütün çadırları ülkemize getirip çok daha üzerinde bir çadırı tedarik ettik. Bunların hepsi büyük bir operasyon gerektiriyor. Bütün bunların dışında afetlere hazırlıklı olmak da çok önemli." şeklinde konuştu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da Kahramanmaraş merkezli depremlerin yüzeye yakın olmasının büyük yıkıma neden olduğuna işaret ederek, "AFAD, Kızılay ve diğer kamu kurumlarımız çok büyük gayret gösterdi. Tüm Türkiye birlikte oldu. Devletimiz de milletimiz de güçlü. Özel sektörümüz de güçlü. Aziz Türk milletinin vicdanı ve fedakarlığı, dünyaya örnek olacak bir duruştu." ifadesini kullandı.

Törene, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı ve İl Müftüsü Seyfullah Çakır ile AFAD gönüllüleri katıldı.