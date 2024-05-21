AFAD Koordinasyonunda İyilik Treni Afganistan'a Uğurlandı - Son Dakika
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AFAD Koordinasyonunda İyilik Treni Afganistan'a Uğurlandı

AFAD Koordinasyonunda İyilik Treni Afganistan\'a Uğurlandı

AFAD tarafından hazırlanan 20'nci İyilik Treni, Afganistan'da meydana gelen sel felaketinin ardından insani yardım malzemelerini taşımak üzere yola çıktı. 600 çadır ile gıda, temizlik malzemeleri, yatak ve battaniyeden oluşan 619 ton yardım malzemesi, 43 vagonla Afganistan'a ulaştırılacak.

21.05.2024 12:46
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda insani yardım malzemelerini taşıyan 20'nci "İyilik Treni", sel felaketinin yaşandığı Afganistan'a uğurlandı.

Afganistan'da meydana gelen sel felaketlerinin ardından AFAD, destek amacıyla 17 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla 600 çadır ile gıda, temizlik malzemeleri, yatak ve battaniyeden oluşan 619 ton yardım malzemesi hazırladı. Yardım malzemeleri, hazırlıkların ardından, 20'nci "İyilik Treni"ne yüklendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, trenin uğurlanması dolayısıyla Ankara Garı'nda bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve geçen hafta ağırlıklı sağlık malzemesi olmak üzere acil yardım malzemelerini uçakla Afganistan'a gönderdiklerini belirtti.

Afgan ailelerin mağduriyetlerini gidermek üzere malzemelerin bölgeye gönderildiğini dile getiren Karaloğlu, "Bu trenle yalnızca gıdamız, temizlik malzememiz Afganistan'a ulaşmayacak, milletimizin şefkati, merhameti, kardeşliği ve sevgisi de bu raylar üzerinden Afganistan'a ulaşacak." dedi.

AFAD Başkanı Memiş de meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından Afganistan'ın insani yardım çağrısında bulunduğunu aktararak, sivil toplum kuruluşlarının yardım malzemesi için başlattığı çalışmaları anlattı.

Gazze'ye de en çok insani yardım ulaştıran ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Memiş, "Yeterli olmadığının farkındayız. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bütün devlet erkanı ve milletimiz diplomatik kanallarla oradaki çatışma ortamının sona ermesi için 7 gün 24 saat mücadele ediyor." diye konuştu.

Malzemelerin, 15 gün içerisinde Afganistan'a ulaşması öngörülüyor

Konuşmaların ve duaların ardından protokol üyelerinin uğurlamasıyla tren gardan ayrılarak Afganistan'a doğru yola çıktı.

43 vagon ile taşınacak 619 tonluk yardım malzemesinin, 13-15 gün içerisinde Afganistan'a ulaşması öngörülüyor.

Afganistan'da 2022 yılında yaşanan iç karışıklık ve geçen yıl meydana gelen depremlerin ardından Türkiye, Afganistan'a 19 "İyilik Treni" ile 8 bin 241 ton yardım malzemesi ulaştırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD Koordinasyonunda İyilik Treni Afganistan'a Uğurlandı - Son Dakika

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