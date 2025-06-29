Afgan Mültecilerin Ülkeye Dönüşü Hızlandı

KABİL, 29 Haziran (Xinhua) -- 2025 yılının başından bu yana 1 milyondan fazla Afgan mülteci ülkelerine geri döndü.

Yerel medya kuruluşu Tolonews'in cumartesi günü aktardığına göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı Indrika Ratwatte, "Eğer acil destek sağlanmazsa, geri dönenler pek çok zorlukla karşılaşacak" dedi.

Habere göre, son altı ay içinde İran'dan yaklaşık 600.000, Pakistan'dan ise 282.000 Afgan mülteci ülkelerine döndü.

İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana Tahran'a düzenlediği hava saldırılarının ardından İran'daki Afgan mültecilerin dönüşünde artış yaşanırken, geçen hafta günlük yaklaşık 10.000 kişi Afganistan'a giriş yaptı.

Afgan geçici hükümeti, Afgan mültecileri defalarca yurt dışında mülteci olarak yaşamaya son vermeye ve savaşlardan zarar gören ülkelerinin yeniden inşasına katkıda bulunmak üzere Afganistan'a dönmeye çağırdı.