Afganistan'da çocuk işçiliği oranı yüzde 19 - Son Dakika
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Afganistan'da çocuk işçiliği oranı yüzde 19

Afganistan'da faaliyet yürüten Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), ülkede çocuk işçiliği yapan çocukların oranının yüzde 19 olduğunu açıkladı. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ise çocuk işçiliğini önlemek ve ailelere destek olmak için çeşitli önlemler aldıklarını belirtti. Ancak savaş ve yoksulluk nedeniyle birçok çocuk, sokaklarda yaşam mücadelesi vermek zorunda kalarak çeşitli işlerde çalışmak durumunda kalıyor.

13.06.2024 13:19
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ÇEKİM TARİHİ: 12 Haziran 2024

1. Kabil'in Dehsabz ilçesindeki bir tuğla fabrikasında çalışan çocukların çeşitli görüntüleri

3. Kabil'in Dehsabz ilçesindeki bir tuğla fabrikasında çalışan çocukların çeşitli görüntüleri

Afganistan'da faaliyet yürüten Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Afganistan'da çocukların yüzde 19'unun çocuk işçiliği yaptığını söyledi.

Yerel medya kuruluşu TOLOnews'in Çarşamba günkü haberinde, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı sözcüsü Samiullah Rahimi'nin "Bakanlık çocuk işçiliğini önlemeye ve ailelerini desteklemeye çalışıyor. Yetim çocuklar için eğitim merkezleri faaliyete geçirildi ve çocuklara mesleki eğitim ve benzeri yardımlar sağlanıyor" şeklindeki açıklamaları yer aldı.

"Okula gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Ailem borç içinde ve yoksulluk yüzünden eğitimime devam edemiyorum. Eğer hükümet aileme destek olursa okula gidebilir ve derslerime devam edebilirim."

Afganistan'da kırk yıldır süren savaş ve aşırı yoksulluk, çok sayıda çocuğu çocuk işçi olarak çalışmaya ya da araba yıkamadan ayakkabı boyacılığına kadar çeşitli işler yaparak sokaklarda yaşam mücadelesi vermeye zorladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Afganistan'da çocuk işçiliği oranı yüzde 19 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da çocuk işçiliği oranı yüzde 19 - Son Dakika
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