Afganistan'da Hamas lideri İsmail Heniyye için hatim programı düzenlendi

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Afganistan'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için hatim programı düzenlendi.

Afgan basınına göre, Heniyye, başkent Kabil'deki İdgah Camisi'nde düzenlenen hatim programında anıldı.

Programda, Heniyye için Kur'an-ı Kerim'den ayetler okundu, dualar edildi ve hatim duası yapıldı.

Din adamları konuşmalarında, Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayarak, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde programa katılan yüzlerce kişi, Afganistan geçici hükümeti ve Filistin bayrakları taşıdı.

Öte yandan katılımcılar, Gazze'de İsrail saldırılarında ölen ve yaralanan çocuk ve yetişkinlerin bulunduğu fotoğraf ve dövizler eşliğinde İsrail'i protesto etti.

Afganistan Başbakanı'ndan taziye mesajı

Ayrıca Afganistan geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, Heniyye suikastı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında İsrail'i kınadı.

"İslam ümmeti için büyük kayıp" ifadesini kullanan Ahund, derin üzüntü duyduğunu ve suikastın uluslararası normlara ve kanunlara aykırı olduğunu kaydetti.

İnsan hakları organizasyonları ve uluslararası kurumların sessizliğini eleştiren Ahund, nüfuz sahibi hükümetlere İsrail'i durdurma çağrısı yaptı.

Ahund, Filistin direnişinin devam edeceğine inandığını kaydetti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi, suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.