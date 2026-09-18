Afganistan, mayın temizliği için DRC ile 4,1 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

KABİL, 18 Eylül (Xinhua) -- Afganistan, ülke genelinde mayın temizleme ve patlamamış mühimmat risklerini azaltma çalışmalarını genişletmek amacıyla Danimarka Mülteci Konseyi'nin mayın eylem programıyla iki mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Afganistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'nun perşembe günü yaptığı açıklamaya göre 4,1 milyon ABD doları değerindeki anlaşmalar, ciddi düzeyde mayın kirliliğine sahip 1,53 milyon metrekareden geniş arazinin temizlenmesini sağlayacak.

Anlaşmalar, acil müdahale ekiplerinin kurulmasını ve yakın zamanda ülkeye dönenler de dahil olmak üzere etkilenen topluluklardaki 549.400 kişiye mayın riskleri konusunda eğitim verilmesini de öngörüyor.

Dünyada en fazla mayın kirliliğine sahip ülkelerden biri olarak bilinen Afganistan'da 40 yılı aşkın süren savaşlardan geriye kalan infilak etmemiş mayın ve cihazlar nedeniyle çok sayıda sivil hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor