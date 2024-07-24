Afganistan ve İran, Hilmend Nehri'ndeki su sorununu görüştü

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Afgan ve İranlı heyetler, iki ülke arasında Hilmend Nehri'ndeki su sorununu görüştü.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed'in, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İranlı bir heyet başkent Kabil'i ziyaret etti.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, İran Enerji Bakan Yardımcı Muhammed Civanbaht'ın başkanlığındaki İran heyetini kabul etti.

Taraflar, iki ülke arasında ihtilafa neden olan Hilmend Nehri'nin taşıdığı suyun paylaşımına dair sorunlar ve nehir üzerindeki projeler hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Ahmed, İranlı Bakan Yardımcısı Civanbaht'ın İran'ın bu yıl hakkı olan suyu "fazlasıyla" aldığını ifade ettiğini belirtti.

Öte yandan, Muttaki ise Afganistan'ın su sorunu yaşadığını, İran'ın bu durumu göz önüne alması gerektiğini, Afganistan'ın İran ile dostane ilişkiler geliştirdiğini ve ülkede yeterli miktarda su bulunması halinde İran'ın hakkı olan suyu almaya devam edeceğini ifade etti.

Afganistan ve İran arasındaki su sorunu

Afganistan ile İran arasında bulunan Hilmend Nehri üzerindeki suyun paylaşımına dair sorun, 1973'te varılan anlaşmayla çözüme kavuştu.

Anlaşmaya göre, Afganistan nehir suyundan İran'a "normal koşullarda" saniyede 26 metreküp su vermeyi taahhüt etti. Bunun 22 metreküpü, "İran'ın su hakkı" olarak tanımlanırken, 4 metreküpü ise Afganistan'ın İran'a yönelik "iyi niyet göstergesi" olarak belirlendi.

Afganistan, söz konusu anlaşmanın "normal koşullar" altında geçerli olduğunu savunuyor. Ancak, Afganistan'da yaşanan kuraklık nedeniyle kimi zaman İran'a akan su miktarının azalması İran yönetimini rahatsız ediyor.

Sık sık kurak dönemler geçiren iki ülke, 1973'te imzalanan anlaşmaya bağlı olduklarını ifade etmelerine rağmen su sorunu nedeniyle karşı karşıya geliyor.

Bu nedenle taraflar, kuraklık koşulları altında suyun paylaşımına dair sorunların çözümü adına zaman zaman görüşmeler gerçekleştiriyor.