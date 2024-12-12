Somali ve Etiyopya Liderleri Anlaşmayı İmzaladı

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Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'ın, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in dün Ankara'da imzaladığı bildiriyi memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

AfB'den yapılan açıklamaya göre Mahmat, Somali ve Etiyopya liderlerinin attığı bu adımı "önemli ve yüksek sorumluluk gerektiren eylem" olarak nitelendirdi.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Ahmed'in dün Ankara'da imzaladığı bildiriyi memnuniyetle karşıladığını belirten Mahamt, her iki tarafı da kabul edilen ilgili kararların "gecikmeden" uygulamaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden Mahamat, Erdoğan'a, ülkelerin ve halkların çıkarları doğrultusunda, istişare ve diyalog yoluyla çözüm için iki tarafa verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ankara Süreci

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.