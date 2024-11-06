Afrika Boynuzu'nda Gıda Güvencesizliği Krizi - Son Dakika
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Afrika Boynuzu'nda Gıda Güvencesizliği Krizi

Afrika Boynuzu'nda 65 milyon kişi gıda güvencesinden yoksun, iklim ve çatışmalar etkili.

06.11.2024 18:12
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NAİROBİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Doğu Afrika'ya özgü bir blok olan Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) tarafından yayımlanan ortak rapora göre Afrika Boynuzu'nda en az 65 milyon kişi gıda güvencesinden yoksun durumda.

Salı günü açıklanan rapora göre Ağustos ayında 66 milyon olan bu rakam, özellikle IGAD bölgesinde son iki sezonda yağışların artmasıyla hafif bir düşüş gösterdi.

Gıda krizinden etkilenen 65 milyon kişiden 36 milyonu, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Uganda gibi IGAD üyesi ülkelerde yaşıyor. "Gıda güvensizliğinin başlıca nedenleri arasında daha şiddetli ve sık görülen aşırı hava koşulları ve iklim değişikliği bulunmaktadır" ifadelerinin kullanıldığı raporda çatışmaların da bu soruna neden olan bir diğer önemli unsur olduğu ifade ediliyor.

Raporda çatışmaların altyapıyı ve temel gıda ve gelir kaynaklarını geniş çapta tahrip ederek, zaten kritik durumda olan gıda güvenliği koşullarını daha da kötüleştirdiği vurgulanıyor. Öte yandan Büyük Afrika Boynuzu, başta Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere, hem çatışma hem de iklimle ilgili riskler nedeniyle 29 milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre Afrika Boynuzu'nda devam eden krizi hafifletmek amacıyla insani yardım için yaklaşık 9,8 milyar ABD dolarına ihtiyaç duyuluyor.

Kaynak: Xinhua

Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Ekonomi, Afrika, Güncel, Sağlık, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika Boynuzu'nda Gıda Güvencesizliği Krizi - Son Dakika

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