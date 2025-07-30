Afrika'da İnsan Ticareti Sorunu Derinleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Afrika'da İnsan Ticareti Sorunu Derinleşiyor

30.07.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silahlı çatışmalar ve yoksulluk, Afrika'daki gençleri göçe zorlayarak insan ticaretini artırıyor.

Afrika kıtasının bazı ülkelerinde yaşanan silahlı çatışmalar, yoksulluk, siyasi istikrarsızlık ve iklim değişikliği gibi etkenler nedeniyle çoğunluğunu 18-35 yaşın oluşturduğu kişilerin ülkelerini terk etmek zorunda kalması, kıtada eğitimli insan kaynağı ile üretken iş gücünün azalmasına neden oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla her yıl 30 Temmuz "İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" olarak belirlendi.

İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü, Afrika kıtasında her geçen yıl daha da derinleşen göç ve insan kaçakçılığı krizini gündeme taşıyor.

AA muhabiri, 30 Temmuz İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü münasebetiyle insan ticaretinin Afrika kıtası üzerindeki etkisini ele aldı.

Kıtanın bazı ülkelerinde yaşanan silahlı çatışmalar, yoksulluk, siyasi istikrarsızlık ve iklim değişikliği gibi etkenler, milyonlarca Afrikalıyı ölümle yaşam arasındaki rotalara mecbur bırakıyor.

"Korkunç bir suç ve ciddi bir insan hakları ihlali"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "İnsan ticareti, korkunç bir suç ve ciddi bir insan hakları ihlalidir. Bu suç, en hızlı büyüyen organize suç türlerinden biridir. Bu, acımasız ağlar tarafından yürütülmekte ve savunmasızlık üzerinden kazanç elde edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) verilerine göre, Sahra Altı Afrika'dan Kuzey Afrika'ya ve oradan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan binlerce kişi, insan tacirlerinin ağına düşüyor.

Güzergah boyunca yaşanan kötü muamele, zorla çalıştırma, cinsel istismar, fidye için alıkoyma ve ölüm riski, göçmenlerin karşı karşıya kaldığı temel tehditler arasında yer alıyor.

Mağdurların önemli kısmı kadınlar ve çocuklar

Afrika genelinde insan ticareti mağdurlarının önemli bir kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yayımlanan son raporlarda, savaş bölgelerinden kaçan çocukların silahlı gruplar tarafından savaşmaya, kadınların ise fuhuş yapmaya zorlandığı vurgulanıyor.

Özellikle Sahel, Doğu Afrika ve Büyük Göller bölgesinde kaçakçılık şebekeleri, devlet otoritesinin zayıf olduğu alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor.

Kıta üzerinde önemli göç geçiş noktaları olan Sudan, Libya ve Nijer, insan kaçakçılığı şebekeleri için adeta merkez haline gelmiş durumda.

Sudan'daki çatışmaların etkisi

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle ülkede yaklaşık 10 milyon kişi yerinden olurken, milyonlarca kişi Mısır, Çad ve Güney Sudan gibi komşu ülkelere kaçmak zorunda kaldı.

Bu süreçte birçok sivilin kaçakçılara para ödeyerek sınır dışına çıkmaya çalıştığı ancak birçoğunun yolculuk sırasında hayatını kaybettiği ya da esaret altına alındığı biliniyor.

Doğal afetler de insanları göçe zorluyor

BM Çevre Programı'na (UNEP) göre, kuraklık, çölleşme ve sel gibi iklim krizine bağlı afetler de kıtadaki zorunlu göçü tetikliyor.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan milyonlarca Afrikalı, kuruyan topraklar ve azalan su kaynakları nedeniyle yerleşim yerlerini terk ederek daha yaşanabilir bölgelere göç ediyor.

Her ne kadar BM ve Afrika Birliği gibi uluslararası kuruluşlar insan ticaretiyle mücadele kapsamında çeşitli eylem planları ve anlaşmalar ortaya koysa da sahadaki uygulamalarda ciddi eksiklikler bulunuyor.

Sınır denetimlerinin zayıf olması, yargı süreçlerinin yavaş işlemesi ve güvenlik zaafları, insan kaçakçılarının faaliyetlerini sürdürmesini kolaylaştırıyor.

Göçün temel sebeplerine odaklanılmalı

Uzmanlara göre, insan ticaretinin engellenmesi için sadece güvenlik önlemleri değil, aynı zamanda göçün temel nedenlerine odaklanılması gerekiyor.

Eğitim, istihdam, barınma ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılması, topluluklar içinde farkındalık çalışmaları yapılması ve göç rotalarında güvenli alternatif yolların oluşturulması, çözümün önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

Afrika'dan yapılan bu yoğun düzensiz göç, sadece göçmenleri değil, geride kalan ülkeleri de derinden etkiliyor.

Uzmanlara göre, göç edenlerin büyük bir kısmı 18-35 yaş nüfusu oluşturuyor.

Bu durum, kıtada eğitimli insan kaynağı ile üretken iş gücünün azalmasına ve uzun vadede demografik dengesizliğe yol açıyor.

Afrika Birliği'nin 2024 Göç Raporu'nda, "Afrika'nın genç beyin gücünü kaybetmesi, kıtanın kalkınma hedeflerini doğrudan tehdit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Ekonomik krizle boğuşan ülkeler, göç nedeniyle sağlık, eğitim ve teknoloji gibi kilit alanlarda uzman açığı yaşıyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, İnsan Hakları, Yoksulluk, Göçmenler, Politika, Ekonomi, Güncel, Afrika, Çevre, Dünya, sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika'da İnsan Ticareti Sorunu Derinleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Yıllardır çözülemeyen sır Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor
Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda’nın son görüntüleri Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda'nın son görüntüleri
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler

10:47
Rusya’daki 8.8’lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü
Rusya'daki 8.8'lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü
07:56
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
16:00
Bu kez Çankırı’dan alevler yükseldi Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
15:42
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
15:23
Samsunspor’a imza atıp İsveç’e transfer oldu
Samsunspor'a imza atıp İsveç'e transfer oldu
15:22
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı! HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
15:10
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
14:52
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti İşte yeni takımı
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı
14:45
İslam karşıtı aktivist kendisine saldıran adamı ağır yaraladı
İslam karşıtı aktivist kendisine saldıran adamı ağır yaraladı
14:42
İBB operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu
İBB operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu
14:37
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
14:32
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 11:24:27. #7.11#
SON DAKİKA: Afrika'da İnsan Ticareti Sorunu Derinleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.