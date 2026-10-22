Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Ebola için uluslararası destek istedi

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Ebola için uluslararası destek istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hızla yayılan Ebola salgınına karşı uluslararası dayanışma ve desteğin güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Merkez, salgının kontrol altına alınması için uluslararası desteğin artırılmasını istedi.
KİNŞASA, 22 Ekim (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hızla yayılan Ebola salgınının kontrol altına alınması için uluslararası dayanışma ve desteğin artırılması çağrısında bulundu.
Kaynak: Xinhua
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