Afyon Sucuğu, Avrupa Birliği'nde Tescil Sürecine Girdi - Son Dakika
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Afyon Sucuğu, Avrupa Birliği'nde Tescil Sürecine Girdi

Afyon Sucuğu, Avrupa Birliği\'nde Tescil Sürecine Girdi

TÜRK Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, Afyon Sucuğu'nun Avrupa Birliği'nde tescil edilmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı. Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin uluslararası alanda korunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

13.02.2025 15:29  Güncelleme: 15:31
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TÜRK Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, Afyon Sucuğu'nun tescil edilmek üzere Avrupa Birliği'nde Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Durak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, coğrafi işaretlerin uluslararası alanda korunmasının ve markalaşmasının Türkiye için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Afyon iline özgü bu değerli ürünün üç aylık itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Avrupa Birliği'nde tescillenerek koruma altına alınacağını belirtti. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaret sayısının 30'a ulaştığını ifade eden Durak, 6'sı ilan aşamasında olmak üzere toplam 79 başvurunun sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Başkan Durak, coğrafi işaretlerin ülke ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekerek, şunları söyledi; "TÜRKPATENT olarak, coğrafi işaretlerimizle uluslararası pazarda daha güçlü bir yer edinmek ve ülkemize katma değer sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İllerimizde yerel değerleri yerinde inceleyerek ve yerel üreticilerimizle bir araya gelerek, coğrafi işaretlerimizin markalaşma sürecini destekliyor, gelenekten geleceğe köprü kurmaya devam ediyoruz."

Durak, Afyon Sucuğu'nun tescil sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, ürünün Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret koruması altına alınacağını belirterek, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Afyon Sucuğu, Avrupa Birliği'nde Tescil Sürecine Girdi - Son Dakika

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