Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan mühendis her afete koşmuş - Son Dakika
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Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan mühendis her afete koşmuş

24.07.2025 13:12
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Muharrem Can'ın, her felakete gönüllü olarak koştuğu ve afete müdahale için elinden geleni yaptığı öğrenildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Muharrem Can'ın, her felakete gönüllü olarak koştuğu ve afete müdahale için elinden geleni yaptığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale sırasında şehit olan 42 yaşındaki Muharrem Can'ın babası İbrahim ve annesi Emine Can'a şehadet haberinin verilmesinin ardından, Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve beraberindekiler, aileyi ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde de görev yapmış

Öte yandan gözyaşları içinde babaevinde taziyeleri kabul eden Can'ın ablası Saliha Kırbaş, kardeşinin vatanı için her şeyi yaptığını söyledi.

Ülkede meydana gelen tüm felaketlere kardeşinin yardım için koştuğunu vurgulayan Kırbaş, "Deprem demedi, sel demedi, yangın demedi hep koştu. Almanya'dan, iş teklifi geldi ancak 'Ben vatanım için çalışacağım.' dedi. Vatanını çok severdi, o şehit gitti ama içimizi de yaktı gitti." diye konuştu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinde (TUSAŞ) mühendis olarak çalıştığı öğrenilen şehit Can'ın 3 gündür Eskişehir'deki alevleri söndürmek için mücadele ettiği, AKUT gönüllüsü olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da da birkaç kişiyi canlı olarak enkazdan çıkardığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Muharrem Can, Seyitgazi, Eskişehir, Güncel, Akut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan mühendis her afete koşmuş - Son Dakika

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