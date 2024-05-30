Afyonkarahisar'da Yöresel Tatların Tanıtım Günleri - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yöresel Tatların Tanıtım Günleri

Afyonkarahisar\'da Yöresel Tatların Tanıtım Günleri

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen yöresel tatların tanıtım günleri, kapalı pazar yerinde gerçekleştiriliyor. Adana, Erzurum, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Kahramanmaraş'tan gelen esnaflar, sosyal medya üzerinden organize olarak yörelerine özgü ürünleri satışa sunuyor. Cağ kebabı, kuzu şiş, şırdan, mumbar, çiğ köfte, baklava gibi birçok ürünün satışa sunulduğu etkinlik, pazar gününe kadar devam edecek. Esnaf Mustafa Kale, Türkiye'nin çeşitli illerine giderek yörelerin ürünlerini tanıttıklarını ve sürekli olarak farklı kişilerle birlikte çalıştıklarını belirtti. Hatay'dan gelen Erdoğan Balıkçı ise herkesi lezzetlerini tatmaya davet etti.

30.05.2024 11:43
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yöresel tatların tanıtım günleri gerçekleştiriliyor.

Kapalı pazar yerindeki etkinliğe, sosyal medya üzerinden organize olarak Adana, Erzurum, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Kahramanmaraş'tan gelen esnaflar yörelerine özgü ürünleri satışa sundu.

Cağ kebabı, kuzu şiş, şırdan, mumbar, çiği köfte, baklava gibi bir çok ürünün satışa sunulduğu tanıtım günleri pazar güne kadar sürecek.

Esnaf Mustafa Kale, " Türkiye'nin hemen hemen her yerine gidiyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya gibi bütün illere gidiyoruz. Yörelerin ürünlerini tanıtıyoruz, ekip halindeyiz. Ama sürekli aynı kişiler değiliz." dedi.

Hatay'dan gelen Erdoğan Balıkçı ise herkesi lezzetlerini tatmaya beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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