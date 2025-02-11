Afyonkarahisar'daki Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'daki Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar\'daki Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasına ait depoda çıkan yangın, 108 araç ve 232 personel ile kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi sırasında gözlemlenen yanıcı madde fazlalığı, yangının uzun sürmesine neden oldu. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, yangının diğer fabrikalara sıçramasının engellendiğini belirtti.

11.02.2025 15:54  Güncelleme: 15:56
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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) orman ürünleri fabrikasına ait depoda dün saat 19.30 sıralarında çıkan yangına müdahale, 108 araç ve 232 personelle sürdürüldü. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na bağlı 2 helikopter de öğle saatlerinde söndürme çalışmalarına katıldı. Çatısı çöken depoda söndürülen alanlardaki metal malzemelerin altında kalan ahşaplar, yangının uzun sürmesine neden oldu. Depodaki yanıcı madde fazlalığı nedeniyle ekipler, alevlerin çevreye yayılmadan kontrol altına alınması için çaba gösterdi. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

'DİĞER FABRİKA VE TESİSLERE SİRAYET EDİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ'

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, yangın bölgesinde ekiplerden bilgi aldı. Yangının söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Vali Yiğitbaşı, alevlerin diğer fabrika ve tesislere sirayet edilmesinin önüne geçildiğini dile getirdi. Depodaki yanıcı madde fazlalığına dikkat çeken Vali Yiğitbaşı, "Şu an itibarıyla yangın kontrollü şekilde devam ediyor. Söndürüldü ama peyderpey yanan maddelerin alınıp, götürülmesiyle içten içe yanan maddelerin ortadan kalkmasıyla alan temizlenmiş olacak" dedi.

'ESNAFLARIMIZIN İŞLERİNDE BİR SORUN OLMAYACAK'

Vali Yiğitbaşı, "Şu an itibarıyla toplamda 84 itfaiye aracı, 168 personel aracı bulunmakta. Dün geceden bu yana ise 108 araç ve 232 personel ile özverili şekilde yangına müdahale edildi. Kolluk kuvvetlerimiz olayla ilgili gerekli incelemelerini sürdürüyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen 2 helikopter de yangına müdahale ediyor. Şu an için korkulacak bir şey yok. Şehrimiz için önemli bir boyutu da mobilyacı esnafına parça, ham madde tedariki yapılan bir fabrikada bu yangının gerçekleşmiş olması. İşletme sahibimizle görüştük, esnafın zarar görmemesi için gerekli parçalar, firmanın İzmir'deki bir başka fabrikasından sağlanacak. Bu şekilde esnaflarımızın işlerinde bir sorun olmayacağını buradan açıklamak istiyorum" diye konuştu.

'SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR'

Vali Yiğitbaşı, şunları söyledi: "Yangının çıkış sebebiyle ilgili netleşen bir şey yok. Soruşturma devam ediyor. Önceliğimiz kontrol altına alınmış yangının ve yanan malzemelerin buradan toplanması, temizlenmesi. İşletme sahibimiz ile görüştük, ciddi bir maddi hasar var. Fabrikadaki bütün ürünlerin yandığını söyleyebiliriz. Allah'a şükür firmanın sigortası varmış. Sigortasının olması iş yeri sahibini biraz daha rahatlatacaktır. Dün de belirtmiştik, tesellimiz can kaybı ya da yaralanmanın olmaması ama gönül isterdi ki bu denli maddi kayıp da olmasaydı. Bununla beraber hızlı müdahale ile yangının başka yerlere sıçramadan söndürülmesi teselli eden bir başka nokta."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'daki Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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