Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Finike-Kumluca kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, 24 yaşındaki sağlık çalışanı Ahsengül İnce yaşamını yitirdi. Aracı kullanan kardeşi İsmail Can İnce ise ağır yaralı olarak yoğun bakıma alındı.

Antalya'da otomobilin ağaca çarptığı kazada sağlık çalışanı Ahsengül İnce (24) hayatını kaybetti, kardeşi sürücü İsmail Can İnce ağır yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ AĞACA ÇARPTI

Kaza, dün akşam saatlerinde Finike- Kumluca kara yolunun Deniz Yolu mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobil, sürücüsü İsmail Can İnce'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kenardaki ağaca şiddetli bir şekilde çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi

ABLA OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ, KARDEŞİ YOĞUN BAKIMDA

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Ahsengül İnce'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü İsmail Can İnce ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Antalya'daki bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

GENÇ SAĞLIK ÇALIŞANI BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Kazada yaşamını yitiren Ahsengül İnce'nin, Kumluca ilçesindeki özel bir hastanede sağlık personeli olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden sağlık çalışanının cenazesinin bugün düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi
Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, Can İnce, Kumluca, Antalya, Finike, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • bulentsanal1969 bulentsanal1969:
    acik sacik giyinmenin sonu 0 4 Yanıtla
    Tılsım Avcısı. Tılsım Avcısı.:
    Hasta'siniz siz.... Tedavi'ye ihtiyaciniz var... 1 0
  • Hüseyin Ülgülü Hüseyin Ülgülü:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun daha gencecik 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu
Gaziantep FK’de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik
Müstehcenlik soruşturmasında Pınar Güler yakalandı Müstehcenlik soruşturmasında Pınar Güler yakalandı

13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
13:07
Valilik raporu ortaya çıktı 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
13:06
Ersun Yanal’dan İsmail Kartal’a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
13:00
Çarpıcı detaylar var İşte Kaşif Kozinoğlu’nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
12:31
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle Çocukların tek bir isteği oldu
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu
12:19
Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi
Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi
11:36
Altın için tehlike çanları çalıyor
Altın için tehlike çanları çalıyor
11:15
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı İşte en çok merak edilen 15 soru
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru
11:12
Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi
Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi
10:42
AK Parti’nin kalesi Konya’da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
10:12
Kurtlar Vadisi’nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 13:23:58. #7.12#
SON DAKİKA: Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement