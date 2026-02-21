Ağbaba'dan Emeklilere Destek Çağrısı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Bingöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ağbaba, "Türkiye'nin gerçeği, kaynamayan milyonlarca tencere var. Ama bunu görmeyen bir iktidar var. Sayın Erdoğan'ı emeklilerin vicdanına havale ediyoruz. Sosyal yardımlarla geçinmeye çalışan, ramazan ayında iftar yapamayan insanların vicdanına havale ediyoruz" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, depremin ardından Millet Bahçesi içerisindeki konteynerde hizmet veren Malatya Bingöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulundu.

Dernek Başkanı Saim Balat, Ağbaba'nın her zaman ulaşabildikleri ve taleplerini yerine getiren bir milletvekili olduğunu belirterek, ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Ağbaba da Malatya'nın farklı illerden göç alan bir şehir olduğuna işaret ederek, "Malatya çok farklı illerden göç alan bir şehir. Bingöl'den, Adıyaman'dan, Erzurum'dan, Muş'tan göç alan bir şehir. Ancak şunu söylemek lazım: Malatya'da toplumsal barış ve toplumsal diyalog sağlanmış durumda. 'Siz Bingöllüsünüz, Adıyamanlısınız' gibi bir dışlamanın olmaması lazım. Olmuyor da zaten. Ne isteğiniz olursa bizim için başımızın üzerinde. Sizlerin yanındayız. Daha önce bizim Bingöl il başkan yardımcımız vardı, şimdi Bingöl'e transfer ettik. Şimdi ilçede Bingöllü bir arkadaşımızı görevlendirdik. Ne zaman partimize gelmek isterseniz kapımız sonuna kadar açık. Siyaset için de açık, başka bir işiniz için de açık. Allah korusun, hastalığınız olur, başka bir şeyiniz olur; örgütümüzle beraber her zaman sizin yanınızdayız" diye konuştu.

"Artık emekliler de yoksul"

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çeken Ağbaba, "Artık sadece çalışmayanlar yoksul değil. Artık emekliler de yoksul. 20 bin TL maaşla geçinmenin ne kadar zor olduğunu en çok sizler biliyorsunuz. En çok emekliler biliyor. Maalesef eskiden emekli dediğimiz zaman, emekli olduğunda evini alan, arabasını alan bir kesim vardı. Şimdi emekliler geçinemiyor. Sadece SGK emeklisi değil, memurlar da aynı şekilde. Hatta mühendisler, doktorlar da aynı şekilde. Maaşları diğer kesimlere göre daha yüksek olsa da onlar da artık yoksullukla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

"Sanayi mastır planında Malatya'ya yer verilmemesi doğru değil"

Yeşilyurt Sanayi Sitesi hak sahipleri anahtar teslim töreni için bir gün önce Malatya'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a çağrıda bulunan Ağbaba, Malatya'nın sanayi mastır planında yer almamasını doğru bulmadıklarını belirtti. Ağbaba, şunları söyledi:

"İnşallah milletvekilleri, sadece bakanı karşılamak dışında Malatya'nın sanayi mastır planında neden yer almadığını da sormuşlardır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ilk etap geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Sanayi alanları mastır planında Malatya'ya yer verilmemesi doğru değil. Çünkü Malatya'nın bir sanayi altyapısı var. Demir yolumuz var. Merkezi bir konumdayız. Bu bölgede Malatya'nın yer alması çok faydalı olurdu. 'Samsun-Mersin koridoru' deniyor ama bu doğru bir yaklaşım değil. Biz Mersin'e dört saat mesafedeyiz. Demir yollarımız aktif şekilde çalışıyor. Eğer bu planlamada Malatya yer alsaydı, depremde kaybettiği değerlerin bir kısmını yeniden kazanabilirdi."

KOSGEB kredi ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini dile getiren Ağbaba, "KOSGEB kredileriyle ilgili çok önemli problemler var. Mutlaka KOSGEB kredileri bir ay ertelenmelidir. 6 Şubat'ın sorunlarını hala yaşıyoruz. Hayatımız normalleşmiş değil. Esnafın hayatı normalleşmiş değil. Organize Sanayi Bölgesi'nde ciddi bir üretim düşüşü var. 6 Şubat'tan bu yana üretim kapasitesi yüzde 32 düşmüş durumda. Yani üretimin üçte biri kaybedilmiş durumda. Fabrikalar bir bir kapanıyor. Depremden önce 403 olan fabrika sayısı 377'ye düştü. Deprem bölgesindeki ekonomik göstergeler iyileşene kadar, istihdam oranları deprem öncesi seviyeye yaklaşana kadar, ticaret hacmi kalıcı olarak toparlanana kadar KOSGEB deprem kredileri ertelenmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

"Alican Uludağ üzerinden tüm medyaya mesaj veriliyor"

Gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına ilişkin soruya da yanıt veren Ağbaba, şunları söyledi:

"Alican Uludağ, hepimizin yakından tanıdığı, işi gazetecilik olan, Ankara'da önemli dosyalar araştıran bir adliye muhabiri. Türkiye birçok gerçeği onun haberleriyle öğrendi. Tek mesleği gazetecilik. Sabahın erken saatlerinde 30 polisle gözaltına alınıyor. Kamuda herkesin tanıdığı, devletin, bakanların tanıdığı bir gazeteci. Önemli bir gazeteci. Çocuklarının önünde, sabahın erken saatlerinde, onlarca araçla; sanki büyük bir uyuşturucu operasyonu yapılıyormuş gibi, bir katil yakalanıyormuş gibi gözaltına alınması bizim açımızdan utanç verici. Bu, Türkiye'de basın özgürlüğünün geldiği noktayı gösteriyor."

'Gazetecilik yapamazsın' deniyor. 'Cumhurbaşkanına hakaret' deniyor. Eğer bir hakaret varsa hepimiz kınayalım. Ama attığı sosyal medya paylaşımlarında bir hakaret yok. Alican Uludağ dikkatli bir gazetecidir, diline dikkat eder. Bu mesaj tüm gazetecilere veriliyor. 'Haber yapmayacaksınız, ya bizim işimize gelen haberi yapacaksınız ya da işimize gelmeyen haberi yapmayacaksınız' deniyor. Alican Uludağ üzerinden tüm medyaya sopa gösteriliyor.

Bu bir demokrasi mücadelesidir. Basınıyla, siyasi partileriyle, dernekleriyle hep birlikte bu demokrasi mücadelesinin verilmesi gerekir. Türkiye'nin 150 yıla yakın bir demokrasi geçmişi var. Herkes bu demokrasiye sahip çıkmalıdır. Sadece Ali Can Uludağ değil, sadece basın mensupları değil; tüm Türkiye'ye bir mesaj veriliyor."

"Kaynamayan milyonlarca tencere var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Eğer bir evde iftar yemeği pişmiyorsa, eğer bir hanede sahur sofrası kurulamıyor, tencere kaynamıyorsa Allah korusun bu vebali ne siz ne de biz taşıyabiliriz" sözlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Ağbaba, şöyle konuştu:

"Şunu da söyleyeyim: En azından bu kez 'tencere kaynamıyorsa suç CHP'de' denmedi, buna şükür. Yıllardır ne olsa CHP deniyor. Bu kez en azından böyle bir suçlama yapılmadı. 20-24 yıldır ülkeyi yönetenler ülkenin ekonomisini de yönetiyor. Eskiyle bugünü karşılaştıralım. Yaşam koşullarına bakalım. Herkes elini vicdanına koysun. Geçmişten daha iyi bir noktadaysak bunu söyleyelim. Ama maalesef ekmek fiyatlarına bakın, domates fiyatlarına bakın, et fiyatlarına bakın. Bu koşullarda bir emeklinin ya da bir yurttaşın tenceresinde et kaynatması mümkün değil. Emekliler eti ancak bir hayırsever kurban keserse ya da bir adak olursa görebiliyor. Başka türlü o tencerenin kaynaması mümkün değil. Türkiye'nin gerçeği, kaynamayan milyonlarca tencere var. Ama bunu görmeyen bir iktidar var. Sayın Erdoğan'ı emeklilerin vicdanına havale ediyoruz. Sosyal yardımlarla geçinmeye çalışan, ramazan ayında iftar yapamayan insanların vicdanına havale ediyoruz."