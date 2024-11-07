Ağrı'da "8. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu" başladı - Son Dakika
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Ağrı'da "8. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu" başladı

Ağrı\'da "8. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu" başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "Çağdaş Dünyada İslami İlimler: Problemler ve Çözüm Önerileri" temalı 8. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu başladı.

07.11.2024 17:47
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "Çağdaş Dünyada İslami İlimler: Problemler ve Çözüm Önerileri" temalı 8. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu başladı.

AİÇÜ Ahmed-i Hani Bilim, Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi, İslami İlimler Fakültesi işbirliği ve İbrahim Çeçen (IC) Vakfı ile Can Holding'in katkılarıyla gerçekleştirilen sempozyum için üniversitenin yerleşkesindeki Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda açılış programı düzenlendi.

Programda konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, sempozyumu 2017'den bu yana düzenlendiklerini söyledi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistin'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını belirten Karabulut, "Bu sempozyumun ana teması çerçevesinde 'çağdaş' diye tabir ettiğimiz dünyayı gözden geçirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum." dedi.

Karabulut, insanların üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak, "Bu çağda içinde bulunduğumuz toplumu daha yaşanabilir, çağdaş ve medeni bir toplum haline getirmek için bilim insanlarına çok büyük görevler düşüyor. Biz toplum olarak, eğer ilim ve hikmet sahibi olabiliyorsak işte o zaman dünyaya barış hakim olur ve insanlık da abad olur. Bizler, bir insan ve özellikle de Müslüman olarak üzerimize düşen önemli görevlerin olduğunun farkına varmalıyız." dedi.

"Ülkemizin geleceği ilim ve hikmettedir"

Ahmed-i Hani'nin insanı insan yapan temel esaslar olarak ilim ve hikmeti gördüğünü ifade eden Karabulut, şunları kaydetti:

"Ahmed-i Hani'ye göre ilim ve hikmeti elde eden toplumlar hem din hem de devleti kamil anlamda elde etmiştir. Nitekim büyük arif ve alim Ahmed-i Hani 'ilim ve hikmeti edelim tahsil/din ile devleti edelim tekmil' ifadeleri ile bu düşüncesini ortaya koymuştur. Ülkemizin geleceği ilim ve hikmettedir. Ahmed'i Hani'nin düşünce dünyasına baktığımızda çocuklara 'okuyun' diye nasihatte bulunuyor. Bugün tüm eğitim kurumları da bunun için var. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 17 bin öğrencisi ile hizmet veriyorsa bir bakıma bu Ahmed-i Hani'nin de vasiyetinin yerine getirildiğinin bir göstergesidir."

Programda, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Salih Geçit ve Ahmed-i Hani Bilim, Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abdulalim Adıgüzel konuşma yaptı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir'in de sunum yaptığı sempozyumun öğleden sonraki oturumu, bilim insanlarının yaptığı bildiri sunumları ile devam etti.

Yüz yüze ve çevrimiçi olarak toplam 24 oturumda 110 bilim insanı bildiri sunacağı sempozyum yarın sona erecek.

Programa, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, IC Vakfı Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya, Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Can, il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı'da '8. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu' başladı - Son Dakika

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