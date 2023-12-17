Ağrı\'da yaygınlaşan badminton sporu beraberinde başarıyı da getiriyor

Ağrı'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle açılan kurslar sayesinde kentte yaygınlaşan badminton branşında eğitim alan öğrenciler, katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde ediyor.

Modern tesis sayısının arttığı kentte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yüzme, futbol, basketbol ve badminton gibi birçok alanda altyapıya yönelik kurslar düzenleniyor.

Geçmiş yıllara göre lisanslı sporcu sayısının arttığı badminton branşındaki kurslara katılan öğrenciler, hafta içi her gün antrenörleri eşliğinde eğitim alarak daha iyi raket sallamak için kıyasıya mücadele ediyor.

Artan sporcu sayısının beraberinde başarıyı da getirdiği bu spor dalında Fatma Feyza Erim, Ankara'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası'nda 1400 sporcunun arasında ilk 16'ya kalıp milli takıma seçildi.

Estonya'da 8-10 Aralık tarihinde düzenlenen "Yonex Estonian U17 International" organizasyonuna katılan Erim, burada çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı.

Kentte döndükten sonra hedef yükselten Erim, elde ettiği başarısıyla diğer arkadaşlarına da örnek oluyor.

Hedef, Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya almak

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002 yılında 6 olan spor tesisi sayısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların desteğiyle 83'e yükseldiğini söyledi.

Devletin kente yönelik yatırımlarının artarak devam ettiğini dile getiren Din, şöyle konuştu:

"Bizlere düşen de gençlerimizin tamamını bu tesislerimizden en iyi şekilde faydalandırmak. Bunu yaparken de tüm branşların altyapılarında çok ciddi çalışmalar başlattık. Badminton branşında da çocuklarımız bütün antrenmanlarını tesislerimizde yapıyor. Fatma Feyza Erim kızımızın Avrupa'daki yarışmaya katılması bu sporcularımıza itici bir güç oldu. Tüm branşlarda sporculardan beklentimiz Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya almaları."

Vali Mustafa Koç'un öncülüğünde kentteki sporcuların tüm ihtiyacını karşılamak için ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını vurgulayan Din, Ağrı'dan, Avrupa, dünya ve olimpiyat yarışmalarında madalya alacak sporcuların yetişeceğine inandıklarını anlattı.

Badminton antrenörü Bingül Ulusoy ise kentte yaklaşık 300 lisanslı badminton sporcusu olduğunu ve profesyonel olarak 30 öğrenciyi çalıştırdıklarını ifade etti.

Çok başarılı sporculara sahip olduklarını, Türkiye ve Avrupa'da başarılı olmak istediklerini aktaran Ulusoy, şunları kaydetti:

"Çift kategorilerde Türkiye'de ilk 16'ya giren öğrencilerimiz var. Sporcumuz Fatma Feyza Erim 1400 sporcunun arasında ilk 16'ya kalıp, milli takıma girmeye hak kazanmıştı ve onunla beraber Estonya'ya gittik. Çift erkeklerde ilk 8'e giren 15 yaş altı 2 sporcumuz var. Kızlarda teklerde ilk 17'ye giren sporcularım var. Ağrı'da ilk başladığımız süreci baz alırsak antrenörlerimizle büyük bir gelişim gösteriyoruz."

Feyza Erim: "Hedefim Türk bayrağını ilerde daha büyük yarışmalarda dalgalandırmak"

Babasının isteği üzerine 9 yaşında badmintona başladığını dile getiren sporcu Feyza Erim de "Badminton benim hayatım. 17 yaş altında 1400 kişi arasında ilk 16'ya girdim. İlk yurt dışı müsabakama Estonya'da çıktım ve çeyrek finalde elendim. Badminton branşında Ağrı'dan yurt dışına çıkan ilk sporcuyum. Çok mutluyum, bu başarıyı daha üste çıkarmak istiyorum. Hedefim Türk bayrağını ilerde daha büyük yarışmalarda dalgalandırmak." diye konuştu.

Muhammed Mustafa Alpaslan da 3 yıl önce badmintona başladığını ve çift erkeklerde Ankara'da 900 kişi arasından ilk 16'ya girdiğini söyledi.

Esmanur Kızılkaya ise milli takıma girmek için antrenmanlarda çok çalıştığını kaydetti.