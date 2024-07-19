Ağrı Dağı\'nda hayatını kaybeden dağcılar anıldı

Güncel

Ağrı Dağı'nda tırmanış sırasında meydana gelen kazalarda hayatlarını kaybeden 10 dağcıyı anmak için, Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Ahmet Ertuğrul tarafından anma programı gerçekleştirildi. Törende konuşan gazeteci Coşkun Aral, "Şanslı güzellikleri olan bir ülkedeyiz. Ağrı Dağı'nı bütün dünyaya Ara Güler duyurdu bizler de devam ettireceğiz. Görkemli görüntüsü ve insanın kendisini içine çeken gizemiyle binlerce dağcıyı buralara getiriyor. Hayatlarını kaybeden dağcıları rahmetle anıyoruz" dedi.

DoğuBayazıt'ta bulunan Paraşüt Ahmet tesislerinde düzenlenen toplantıya Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Alma, Kültür ve Turizm Bakanlığı bakanlık müşaviri Asım Keser de katıldı.

Törende konuşan gazeteci Coşkun Aral, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı başta olmak üzere, ülkemizin dağlarında tırmanışlar sırasında bir çok dağcının hayatını kaybettiğini belirtti. Aral, "Dünyanın en önemli coğrafyalarından biri olan ülkemiz, dağcılık sporu için en önemli yerlerden biridir. Nuhun Gemisi'nin buluntularının yer aldığı, bütün dini kitaplarda yer alan Ağrı Dağı, görkemli görüntüsü ve insanın kendisini içine çeken gizemiyle binlerce dağcıyı buralara getiriyor. Hayatlarını kaybeden dağcıları rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Aral, Ağrı Dağı'nı ve Nuh'un gemisini bütün dünyaya Ara Güler'in çektiği fotoğraflarla duyurduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Ahmet Ertuğrul'un kurduğu dernek, Valilik ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle buraları yıllarca dünyaya tanıttık. Bırakın dünyayı, Çinli bir işadamı, Hong Kong'dan gelip Ağrı Dağı'ndan esinlenip Nuh'un Gemisi isimli otel bile kurdu. Ağrı'nın sadece tırmanış için değil, gerek doğası gerekse yapısıyla tanıtılması için hepimize büyük görevler düşüyor."

Toplantıya katılan Maden Teknik Arama Genel Müdür Yardımcısı Veli Altundağ ise jeolojik miras araştırmaları kapsamında, Iğdır ile Ağrı Dağı ve çevresinde çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve bunları kısa zaman içinde bütün dünya ile paylaşacaklarını belirtti.

Dernek Başkanı Ahmet Ertuğrul ise babasının Ağrı Dağı'na tırmanan ilk sertifikalı rehber olduğunu belirterek, yıllardan bu yana Ağrı Dağı'na her yaştan insanın gerekli şartları yerine getirdiği zaman tırmanabileceğini ve dünyanın dört bir yanında bir çok insanın özellikle haziran, temmuz ve ağustos aylarında bu bölgeye geldiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca ölen dağcılar için turizm uzmanı Ebumuhsin Bulut'un hazırladığı sunum ve gazeteci Coşkun Aral'ın Ağrı Dağı belgeseli de izlendi.