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Ağrı Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kentte yapılan ve yapımı devam eden projelerle ilgili bilgi verdi. Koç, gazetecilerin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve basın mensuplarını mesai arkadaşları olarak gördüklerini söyledi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi
17.01.2024 - 13:56,
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kentte yapılan ve yapımı devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

Öğretmenevinde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Koç, gazetecilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, gazetecilerin vatandaşların talebini yetkili kurumlara iletmede kamu hizmeti yaptığını ve basın mensuplarını mesai arkadaşları olarak gördüklerini söyledi.

Kentteki basın mensuplarının, objektif, güvenilir, adaletli, vicdanlı ve doğrunun peşinde koştuklarını görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Koç, şöyle konuştu:

"İstihdam artırıcı projeler noktasında geçmişte tekstil kent gibi güzel çalışmalar yapılmış. Diyadin'deki jeotermal ısıya dayalı seracılık projesi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın ayırdığı bütçesinin hepsini kullandık. İnşallah önümüzdeki sezon orada üretime başlayacağız. İlimizin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 70'e yakını çayır ve meradan oluşuyor. Geri kalanı da tarım alanıdır. Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla ilimizin hiçbir yerinde kapalı mera ve yaylamız yok. İnsanlarımızın gidemediği hiçbir yer yok. Biz insanlarımızın değişik sebeplerden yapmaktan vazgeçtiği veya atıl kaldığı bu alanları harekete geçirmek için yol haritası belirledik."

Koç, kentteki alışveriş merkezinde bir süre önce temel atma çalışmasının başladığı ve kıştan dolayı çalışmalara yaz aylarında başlanılacağını anlattı.

İshak Paşa Sarayı'nı çok önemli bir yapı olduğunu ve tek elden yönetilmesi için çalışmalara başladıklarını söyleyen Koç, "Orasının bir ören yeri statüsüne kavuşturulup Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sevk ve idare edilmesi, onların kontrolünde olması lazım. Önemli bir husus, başarabilir miyiz bilmiyorum ama bizim niyetimiz bu. İshak Paşa Sarayı sadece Ağrı'ya özel değil. Turizm potansiyeli açısından ayrı bir önemi var. Onun ötesinde kültürel miras olarak baktığımız zaman Türkiye'mizin ve bizim kültürümüzün önemli bir değeridir." diye konuştu.

Koç, Ahmed-i Hani Havalimanı yakınlarında bulunan fizik tedavi hastanesi ve günü birlik tesisin yakın zamanda hizmete açılacağını, istihdama yönelik çalışmalar yaptıklarını ve bu sezon İl Özel İdaresi bütçesinin büyük bölümünü kırsalda yapılacak yatırımlara harcayacaklarını sözlerine ekledi.

Program sonunda Vali Koç, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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