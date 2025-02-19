Ağrı ve Erzincan'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
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Ağrı ve Erzincan'da Eğitime Kar Engeli

Ağrı ve Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 20 Şubat'ta tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli ile çocuk sahibi kadınlar idari izinli sayılacak.

19.02.2025 23:19
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2) AĞRI VE ERZİNCAN'DA EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

AĞRI ve Erzincan'da yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Ağrı ve Erzincan Valiliği, bölgede devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

---------BİLGİ İÇİN-----------

Haber: AĞRI- ERZİNCAN,

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3) KOCAELİ'DE JANDARMA ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 YARALI

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan jandarma trafik aracı, yaklaşık 15 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada 2 jandarma personeli yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı kırsal Oluklu Mahallesi, Aşıklar Tepesi mevkisinde meydana geldi. Jandarma trafik aracı, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten yuvarlanan araçta bulunan jandarma personeli F.K. ile O.S. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kar nedeniyle ekipler bir süre bölgeye ulaşmakta güçlük yaşadı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan O.S. hastaneye kaldırılırken, hafif şekilde yaralanan F.K. ise ambulansta tedavi edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ağrı ve Erzincan'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika

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