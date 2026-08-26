AGS Sonuçları Hatası Tartışma Yarattı

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, AGS sonuçlarının ÖSYM'nin sitesinden kısa süreli kaldırılmasına ilişkin, "ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerimize açık ve eksiksiz bir açıklama yapmak zorundadır. Bu kadar insanın emeğini, aylarını ve geleceğini ilgilendiren bir sınavda yapılan hata 'teknik aksaklık' denilerek geçiştirilemez. Kaç adayın puanı ve sıralaması değişti? Bu yanlış nasıl yapıldı? Sonuçlar neden sistemden kaldırıldı? Bu hatanın sorumluluğunu kim üstlenecek? Öğretmenlerimizi her aşamada yeni bir mağduriyetle karşı karşıya bırakmaktan vazgeçin" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının ÖSYM'nin sitesinden kısa süreli kaldırılmasına ilişkin paylaşım yaptı. Özçağdaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün açıklanan AGS sonuçları, hesaplama hatası nedeniyle kısa süre sonra sistemden kaldırıldı. ÖSYM, 6 alt testin soru ağırlıklarının yanlış hesaplandığını ve puanların yeniden hesaplanacağını duyurdu. Öğretmenlerimiz yıllardır mülakatlarla, düşük kontenjanlarla ve akademi sistemiyle mağdur ediliyor. Şimdi de geleceklerini belirleyen sınavın puanı dahi doğru hesaplanamıyor. LGS'den AGS'ye her sınav döneminde yeni bir tartışma ve yeni bir güvensizlik yaratıyorsunuz. Sınav sonuçlarına, ölçme ve değerlendirme süreçlerine duyulan güveni her seferinde biraz daha ortadan kaldırıyorsunuz.

"ÖSYM VE MEB ÖĞRETMENLERİMİZE AÇIK VE EKSİKSİZ AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDADIR"

ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerimize açık ve eksiksiz bir açıklama yapmak zorundadır. Bu kadar insanın emeğini, aylarını ve geleceğini ilgilendiren bir sınavda yapılan hata 'teknik aksaklık' denilerek geçiştirilemez. Kaç adayın puanı ve sıralaması değişti? Bu yanlış nasıl yapıldı? Sonuçlar neden sistemden kaldırıldı? Bu hatanın sorumluluğunu kim üstlenecek? Öğretmenlerimizi her aşamada yeni bir mağduriyetle karşı karşıya bırakmaktan vazgeçin. Kanunların size verdiği görev ve sorumluluk çerçevesinde Bakanlığınızı doğru yönetin, öğretmenlerimizin emeğini ve geleceğini daha fazla belirsizliğe sürüklemeyin."