AGS Sonuçları Hatası Tartışma Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AGS Sonuçları Hatası Tartışma Yarattı

AGS Sonuçları Hatası Tartışma Yarattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suat Özçağdaş, AGS sonuçlarının kaldırılmasını eleştirerek ÖSYM ve MEB'den açıklama talep etti.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, AGS sonuçlarının ÖSYM'nin sitesinden kısa süreli kaldırılmasına ilişkin, "ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerimize açık ve eksiksiz bir açıklama yapmak zorundadır. Bu kadar insanın emeğini, aylarını ve geleceğini ilgilendiren bir sınavda yapılan hata 'teknik aksaklık' denilerek geçiştirilemez. Kaç adayın puanı ve sıralaması değişti? Bu yanlış nasıl yapıldı? Sonuçlar neden sistemden kaldırıldı? Bu hatanın sorumluluğunu kim üstlenecek? Öğretmenlerimizi her aşamada yeni bir mağduriyetle karşı karşıya bırakmaktan vazgeçin" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının ÖSYM'nin sitesinden kısa süreli kaldırılmasına ilişkin paylaşım yaptı. Özçağdaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün açıklanan AGS sonuçları, hesaplama hatası nedeniyle kısa süre sonra sistemden kaldırıldı. ÖSYM, 6 alt testin soru ağırlıklarının yanlış hesaplandığını ve puanların yeniden hesaplanacağını duyurdu. Öğretmenlerimiz yıllardır mülakatlarla, düşük kontenjanlarla ve akademi sistemiyle mağdur ediliyor. Şimdi de geleceklerini belirleyen sınavın puanı dahi doğru hesaplanamıyor. LGS'den AGS'ye her sınav döneminde yeni bir tartışma ve yeni bir güvensizlik yaratıyorsunuz. Sınav sonuçlarına, ölçme ve değerlendirme süreçlerine duyulan güveni her seferinde biraz daha ortadan kaldırıyorsunuz.

"ÖSYM VE MEB ÖĞRETMENLERİMİZE AÇIK VE EKSİKSİZ AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDADIR"

ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerimize açık ve eksiksiz bir açıklama yapmak zorundadır. Bu kadar insanın emeğini, aylarını ve geleceğini ilgilendiren bir sınavda yapılan hata 'teknik aksaklık' denilerek geçiştirilemez. Kaç adayın puanı ve sıralaması değişti? Bu yanlış nasıl yapıldı? Sonuçlar neden sistemden kaldırıldı? Bu hatanın sorumluluğunu kim üstlenecek? Öğretmenlerimizi her aşamada yeni bir mağduriyetle karşı karşıya bırakmaktan vazgeçin. Kanunların size verdiği görev ve sorumluluk çerçevesinde Bakanlığınızı doğru yönetin, öğretmenlerimizin emeğini ve geleceğini daha fazla belirsizliğe sürüklemeyin."

Kaynak: ANKA

Suat Özçağdaş, Güncel, ÖSYM, Son Dakika

Son Dakika Güncel AGS Sonuçları Hatası Tartışma Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi
Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu
Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı
Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti
Manisa’da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi Manisa'da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı

17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
17:17
Sinan Akçıl’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Ömrümden yılları veririm
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı İşte o geleneğin tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi
16:15
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti Polis etten duvar ördü
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti! Polis etten duvar ördü
16:09
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
15:33
Tülay Hatimoğulları’ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
15:13
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
15:00
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
14:47
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
14:24
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız Tepki çeken provokasyon
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 18:23:32. #7.13#
SON DAKİKA: AGS Sonuçları Hatası Tartışma Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement