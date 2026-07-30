Ahbap Derneği'ne 4. dalga operasyonda yeni gelişme: Şüpheliler adliyede - Son Dakika
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Ahbap Derneği'ne 4. dalga operasyonda yeni gelişme: Şüpheliler adliyede

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin devam eden soruşturma kapsamındaki dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüpheliler, hastanedeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma dosyasında elde edilen deliller doğrultusunda gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonda şüpheliler hakkında 4 ana başlık altında soruşturma işlemi yürütüldü.

Şüphelilerle ilgili "konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler" başlığındaki soruşturmanın, Ahbap Derneğinin 2023'te konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında olmuştu.

Soruşturmanın "Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlara ilişkin işlemler"e yönelik kısmında ise bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Kaya'ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmazın devredildiği belirlenmişti.

TOPLAM 59 TAŞINMAZ DEVREDİLMİŞTİ

Başaran Holding AŞ tarafından 22, Power İnşaat AŞ tarafından 10, Koçsu Yapı AŞ tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından da 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği tespit edilmiş, bununla ilgili Başaran Holding AŞ'nin sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 5 kişi hakkında işlem yapılmıştı.

"Dernek çeklerine ilişkin işlemler" kısmında da Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri soruşturma kapsamında incelenmiş, bu kapsamda çeklerin son cirantası olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatılmıştı.

Soruşturmanın "Haluk Levent ile bağlantılı şüpheli ilişkilere ilişkin işlemler" başlığında ise Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında işlem yapılmış ve Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ile Deniz Şimşek hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 27 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahbap Derneği'ne 4. dalga operasyonda yeni gelişme: Şüpheliler adliyede - Son Dakika

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