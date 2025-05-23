Ahmet Özer 7 Ay Sonra Hakim Karşısına Çıktı... Özer: Vereceğiniz Karar Barış Sürecine de Katkı Yapacaktır

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) 30 Ekim'de tutuklanıp görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yaklaşık 7 ay sonra Silivri'de ilk kez hakim karşısına çıktı. Salona alkışlarla giren Özer'in savunması yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Özer'in avukatı Hasan Sınar, "PKK kendini fesh etti. Fiilen böyle bir örgüt yok. PKK terör örgütü üyeliği iddiası ile yürütülen bu soruşturmalar açısından suçun maddi konusu ortadan kalkmıştır. Bu saatten sonra bu suçlamadan dolayı bir cezalandırma yoluna gitmede herhangi bir toplumsal yarar kalmamıştır" dedi. Ahmet Özer de "Örgütle barış süreci yürütülüyor. Ben tahliyemi ve beraatımı barış sürecinden dolayı istiyor değilim ama bu karar sürece de katkı yapacaktır." diye konuştu.

Hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Ahmet Özer'in yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma, Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan 1 no'lu duruşma salonunda görülüyor. Jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirilen Özer, alkışlarla karşılandı. Duruşmayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve birçok yurttaş takip etti. Özer, 58 sayfalık bir buçuk saat süren savunmasının ardından hakimin sorularını yanıtladı. Hakimin "Elvan Beyaztaş'ı tanıyor musunuz?" sorusuna "Hayır" yanıtı veren Özer, Cemal Kavak sorusuna ise, "Hayır, tanımıyorum. Zaten bu gizli tanık da foyası ortaya çıkmasın diye ölmüş birinin adını veriyor." dedi.

"Erkan Çakır meczup bir adamdır"

Erkan Çakır'ın kendisi hakkında örgütle ilişiği olduğuna dair beyanı sorulan Özer, "Ben bunu ilk defa duyuyorum. Erkan Çakır meczup bir adam. Benimle ilgili gayri ahlaki beyanlarda bulununca suç duyurusunda bulundum. Uzlaşma istediler kabul etmedim." yanıtını verdi.

Kent Uzlaşısı ve terör ilişkisi hakkında soru yöneltilen Özer, "Bir kişi kendi kendini aday yapabilir mi? Benim adaylığım İmamoğlu'nun tavsiyesi ve Parti Meclisinin onayıyla olmuştur. Binlerce adam aday olmak istiyor. O zaman partiyi zan altında bırakıyorsunuz. Bununla yakından uzaktan alakam yok. Biz Esenyurt ittifakı kurduk. Kazandım, çalışmalarıma devam ettim. Bunun muhatabı DEM ve CHP'dir. CHP ülkeyi kuran partidir. Böyle bir şey olabilir mi? Şiddetle reddediyorum." ifadeleri kullandı.

"Vereceğiniz karar barış sürecine de katkı yapacaktır"

Son sözleri sorulan Özer, şunları ekledi:

"Bu dosya alelacele hazırlanmış. İddia makamı suçlu göstermiş. Gir içeri, suçuna sonra bakarız demiştir. Böyle bir suçlamayla muhatap olmayı dahi zul sayarım. Dosyadaki iddialar tamamen çelişkilerle doludur. Bütün bunlar bu dosyanın zanlarla, ön yargılarla yürüdüğünü gösteriyor. Benim gibi bir insanın iradesini örgüte teslim etmesi mümkün mü? Ben siyasete de halkıma daha iyi hizmet edeyim diye girdim. Esenyurt'ta gaziler ve şehitler başkanı var. Bir Kıbrıs gazisine Ahmet Özer'e destek verdiği için zulüm uyguladınız. AKP'nin kurucuları bile 'Ahmet Özer'i yıllardır tanıyoruz, ondan terörist çıkaramazsınız' demişlerdir. Bana isnat edilen bu suçları reddediyorum. Ben hayatımı barışa, kardeşliğe adamış biriyim. Vereceğiniz karar tarihi bir karar olacak. Örgütle barış süreci yürütülüyor. Ben tahliyemi ve beraatimi barış sürecinden dolayı istiyor değilim ama bu karar sürece de katkı yapacaktır. Ben zaten terör örgütü üyesi değilim."

Avukatların savunmasında "Barış süreci" vurgusu

Özer'in ardından avukatları Prof. Dr. Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz'ün savunmasına geçildi. Avukatlar da şunları söyledi:

"Müvekkilimiz tam 206 gündür tutuklu. Biz nihayet mahkeme önüne çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Esasa ilişkin olarak kapsamlı savunmayı oraya koyacağız. Müvekkilim silahlı örgüt üyesi olmak iddiası ile karşınızda. Bu terör örgütü kırmızı kitapta birinci tehdit olarak kabul edilmiş bir örgüt. Bu terör örgütü ile ilgili farklı bir süreci yaşıyoruz. PKK kendini fesh etti. Fiilen böyle bir örgüt yok. PKK terör örgütü üyeliği iddiası ile yürütülen bu soruşturmalar açısından suçun maddi konusu ortadan kalkmıştır. Bu saatten sonra bu suçlamadan dolayı bir cezalandırma yoluna gitmede herhangi bir toplumsal yarar kalmamıştır."

"13 yıl geriye gidilerek HTS kaydı alınmış. Usame Bin Ladin'i mi arıyorsunuz?"

"13 yıl geriye gidilerek HTS kaydı alınmış. Usame Bin Ladin'i mi arıyorsunuz? 13 yıl geriye mi gidilir? Abdullah Öcalan örneği vereceğim ama o şimdi 'Kurucu Önder' oldu. Bu yargılama bir buçuk sene önce olsaydı o zaman bu iddiaya karşı savunma yapmanın bir anlamı olurdu. Öcalan'a 'Kurucu Önder' denilen, barış görüşmeleri yürütülen bir süreçte bu iddiaya karşı savunma yapmayı zul kabul ediyorum."

İzleyicilerin Sınar'ı alkışlamasının ardından hakim avukatı ve salondakileri uyardı. Hakim, bir daha alkışlama olması halinde salonun boşaltılacağını söyledi. Avukat Sınar, "Kusura bakmayın hakim bey, haksızlık büyük olunca tepkiler de büyük oluyor" dedi.

Duruşmaya 40 dakika ara verildi. Salona alkışlar arasında giren Ahmet Özer, çıkışta getirilen yasak nedeniyle salondan sessizce selamlanarak uğurlandı.